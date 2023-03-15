https://ria.ru/20230315/psikhiatr-1857912524.html
Врач дал совет, как вести себя с психически больным человеком весной
Врач дал совет, как вести себя с психически больным человеком весной - РИА Новости, 15.03.2023
Врач дал совет, как вести себя с психически больным человеком весной
Весной состояние пациентов с психическими заболеваниями может ухудшаться, отметил врач-психиатр Евгений Фомин. В интервью радио Sputnik он дал совет, как... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T04:15
2023-03-15T04:15
2023-03-15T10:21
общество
евгений фомин
здоровье - общество
весна
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Весной состояние пациентов с психическими заболеваниями может ухудшаться, отметил врач-психиатр Евгений Фомин. В интервью радио Sputnik он дал совет, как поступить здоровому человеку, если его собеседник ведет себя неадекватно.Большинство людей с психиатрическими диагнозами не представляют никакой опасности для окружающих, наоборот, они нуждаются в помощи и поддержке, сказал Фомин.По его словам, весной могут обостряться, в частности, депрессивные и тревожные расстройства. Люди с такими нарушениями здоровья обычно не бросаются в глаза, наоборот, в сложные для себя периоды они становятся "максимально незаметными", уточнил Фомин.Пациенты, которые страдают от бредовых идей или галлюцинаций, наоборот, в период обострения заболевания могут представлять опасность для окружающих, продолжил психиатр."Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками", — пояснил Фомин.Врач рекомендует проявлять осторожность, если в поведении человека с психиатрическим диагнозом происходят какие-то явные изменения."Излишний эмоциональный накал, активная жестикуляция, изменение тембра голоса человека с диагнозом — тоже повод насторожиться", — предупредил Фомин.Существуют определенные правила, которыми следует руководствоваться при общении с пациентами, способными проявить агрессию по отношению к другим людям, добавил врач."Не стоит идти на конфликт, спорить и отстаивать свою точку зрения, также не надо повышать голос, сильно жестикулировать или поворачиваться к такому человеку спиной. Старайтесь просто прекратить диалог. Агрессивный пациент и без вас окажется либо в полиции, либо на принудительном лечении", — порекомендовал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230130/psikhiatr-1848293695.html
https://ria.ru/20221201/psikhiatriya-1835739944.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, евгений фомин, здоровье - общество, весна
Общество, Евгений Фомин, Здоровье - Общество, Весна
Врач дал совет, как вести себя с психически больным человеком весной
Врач Фомин рекомендовал быть осторожным при общении с психически больным человеком весной
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Весной состояние пациентов с психическими заболеваниями может ухудшаться, отметил врач-психиатр Евгений Фомин. В интервью радио Sputnik он дал совет
, как поступить здоровому человеку, если его собеседник ведет себя неадекватно.
Большинство людей с психиатрическими диагнозами не представляют никакой опасности для окружающих, наоборот, они нуждаются в помощи и поддержке, сказал Фомин.
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"Если вы встретили человека с психическими особенностями, то его нужно поддержать, сказать, что все будет хорошо", – посоветовал врач.
По его словам, весной могут обостряться, в частности, депрессивные и тревожные расстройства. Люди с такими нарушениями здоровья обычно не бросаются в глаза, наоборот, в сложные для себя периоды они становятся "максимально незаметными", уточнил Фомин.
Пациенты, которые страдают от бредовых идей или галлюцинаций, наоборот, в период обострения заболевания могут представлять опасность для окружающих, продолжил психиатр.
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"Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками", — пояснил Фомин.
Врач рекомендует проявлять осторожность, если в поведении человека с психиатрическим диагнозом происходят какие-то явные изменения.
"Излишний эмоциональный накал, активная жестикуляция, изменение тембра голоса человека с диагнозом — тоже повод насторожиться", — предупредил Фомин.
Существуют определенные правила, которыми следует руководствоваться при общении с пациентами, способными проявить агрессию по отношению к другим людям, добавил врач.
"Не стоит идти на конфликт, спорить и отстаивать свою точку зрения, также не надо повышать голос, сильно жестикулировать или поворачиваться к такому человеку спиной. Старайтесь просто прекратить диалог. Агрессивный пациент и без вас окажется либо в полиции, либо на принудительном лечении", — порекомендовал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.
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