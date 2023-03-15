Рейтинг@Mail.ru
Врач дал совет, как вести себя с психически больным человеком весной - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 15.03.2023 (обновлено: 10:21 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/psikhiatr-1857912524.html
Врач дал совет, как вести себя с психически больным человеком весной
Врач дал совет, как вести себя с психически больным человеком весной - РИА Новости, 15.03.2023
Врач дал совет, как вести себя с психически больным человеком весной
Весной состояние пациентов с психическими заболеваниями может ухудшаться, отметил врач-психиатр Евгений Фомин. В интервью радио Sputnik он дал совет, как... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T04:15
2023-03-15T10:21
общество
евгений фомин
здоровье - общество
весна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575484696_0:85:2990:1767_1920x0_80_0_0_80c01cccf86d6a3fa09d6cd94eca1d57.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Весной состояние пациентов с психическими заболеваниями может ухудшаться, отметил врач-психиатр Евгений Фомин. В интервью радио Sputnik он дал совет, как поступить здоровому человеку, если его собеседник ведет себя неадекватно.Большинство людей с психиатрическими диагнозами не представляют никакой опасности для окружающих, наоборот, они нуждаются в помощи и поддержке, сказал Фомин.По его словам, весной могут обостряться, в частности, депрессивные и тревожные расстройства. Люди с такими нарушениями здоровья обычно не бросаются в глаза, наоборот, в сложные для себя периоды они становятся "максимально незаметными", уточнил Фомин.Пациенты, которые страдают от бредовых идей или галлюцинаций, наоборот, в период обострения заболевания могут представлять опасность для окружающих, продолжил психиатр."Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками", — пояснил Фомин.Врач рекомендует проявлять осторожность, если в поведении человека с психиатрическим диагнозом происходят какие-то явные изменения."Излишний эмоциональный накал, активная жестикуляция, изменение тембра голоса человека с диагнозом — тоже повод насторожиться", — предупредил Фомин.Существуют определенные правила, которыми следует руководствоваться при общении с пациентами, способными проявить агрессию по отношению к другим людям, добавил врач."Не стоит идти на конфликт, спорить и отстаивать свою точку зрения, также не надо повышать голос, сильно жестикулировать или поворачиваться к такому человеку спиной. Старайтесь просто прекратить диалог. Агрессивный пациент и без вас окажется либо в полиции, либо на принудительном лечении", — порекомендовал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230130/psikhiatr-1848293695.html
https://ria.ru/20221201/psikhiatriya-1835739944.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575484696_238:108:2825:2048_1920x0_80_0_0_3e35eed4646d0727a57a035bfbe7a253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений фомин, здоровье - общество, весна
Общество, Евгений Фомин, Здоровье - Общество, Весна
Врач дал совет, как вести себя с психически больным человеком весной

Врач Фомин рекомендовал быть осторожным при общении с психически больным человеком весной

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПациенты психиатрической больницы
Пациенты психиатрической больницы - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Пациенты психиатрической больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Весной состояние пациентов с психическими заболеваниями может ухудшаться, отметил врач-психиатр Евгений Фомин. В интервью радио Sputnik он дал совет, как поступить здоровому человеку, если его собеседник ведет себя неадекватно.
Большинство людей с психиатрическими диагнозами не представляют никакой опасности для окружающих, наоборот, они нуждаются в помощи и поддержке, сказал Фомин.
«
"Если вы встретили человека с психическими особенностями, то его нужно поддержать, сказать, что все будет хорошо", – посоветовал врач.
По его словам, весной могут обостряться, в частности, депрессивные и тревожные расстройства. Люди с такими нарушениями здоровья обычно не бросаются в глаза, наоборот, в сложные для себя периоды они становятся "максимально незаметными", уточнил Фомин.
Пациенты, которые страдают от бредовых идей или галлюцинаций, наоборот, в период обострения заболевания могут представлять опасность для окружающих, продолжил психиатр.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Психиатр предупредил об опасных последствиях бессистемного режима дня
30 января, 04:23
"Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками", — пояснил Фомин.
Врач рекомендует проявлять осторожность, если в поведении человека с психиатрическим диагнозом происходят какие-то явные изменения.
"Излишний эмоциональный накал, активная жестикуляция, изменение тембра голоса человека с диагнозом — тоже повод насторожиться", — предупредил Фомин.
Существуют определенные правила, которыми следует руководствоваться при общении с пациентами, способными проявить агрессию по отношению к другим людям, добавил врач.
"Не стоит идти на конфликт, спорить и отстаивать свою точку зрения, также не надо повышать голос, сильно жестикулировать или поворачиваться к такому человеку спиной. Старайтесь просто прекратить диалог. Агрессивный пациент и без вас окажется либо в полиции, либо на принудительном лечении", — порекомендовал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Врач назвал стигматизацию главной проблемой в психиатрии
1 декабря 2022, 23:09
 
ОбществоЕвгений ФоминЗдоровье - ОбществоВесна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала