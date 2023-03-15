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Выполнено 50% работ по реконструкции Гончаровского пруда в Москве - РИА Новости, 15.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:14 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/prud-1857929724.html
Выполнено 50% работ по реконструкции Гончаровского пруда в Москве
Выполнено 50% работ по реконструкции Гончаровского пруда в Москве - РИА Новости, 15.03.2023
Выполнено 50% работ по реконструкции Гончаровского пруда в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:14
2023-03-15T08:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия. В октябре прошлого года приступили к реконструкции водоема, уже выполнено 50% от общего объема запланированных работ", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что были разработаны конструктивные решения, направленные на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы. "На первом этапе непроточный водоем осушили и очистили от 820 кубометров накопившегося ила, в результате его средняя глубина увеличилась с двух до трех метров", - рассказал Бирюков. Он пояснил, что в рамках второго этапа специалисты приступили к ремонту железобетонной стенки береговой полосы. Заммэра отметил, что параллельно восстановят покрытие ложа пруда, обновят существующий водовыпуск, что позволит обеспечить уровень воды на строго определенных отметках. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершение работ по реконструкции Гончаровского пруда запланировано на третий квартал этого года.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва

Выполнено 50% работ по реконструкции Гончаровского пруда в Москве

© Фото : М. Денисова/официальный сайт Мэра МосквыГончаровский пруд на северо-востоке Москвы
Гончаровский пруд на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : М. Денисова/официальный сайт Мэра Москвы
Гончаровский пруд на северо-востоке Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия. В октябре прошлого года приступили к реконструкции водоема, уже выполнено 50% от общего объема запланированных работ", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что были разработаны конструктивные решения, направленные на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы.
"На первом этапе непроточный водоем осушили и очистили от 820 кубометров накопившегося ила, в результате его средняя глубина увеличилась с двух до трех метров", - рассказал Бирюков.
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Он пояснил, что в рамках второго этапа специалисты приступили к ремонту железобетонной стенки береговой полосы. Заммэра отметил, что параллельно восстановят покрытие ложа пруда, обновят существующий водовыпуск, что позволит обеспечить уровень воды на строго определенных отметках.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершение работ по реконструкции Гончаровского пруда запланировано на третий квартал этого года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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