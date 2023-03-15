https://ria.ru/20230315/prud-1857929724.html

Выполнено 50% работ по реконструкции Гончаровского пруда в Москве

Выполнено 50% работ по реконструкции Гончаровского пруда в Москве - РИА Новости, 15.03.2023

Выполнено 50% работ по реконструкции Гончаровского пруда в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:14

2023-03-15T08:14

2023-03-15T08:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823288602_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_a516a4f9488687827ca35afe2708ec27.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия. В октябре прошлого года приступили к реконструкции водоема, уже выполнено 50% от общего объема запланированных работ", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что были разработаны конструктивные решения, направленные на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы. "На первом этапе непроточный водоем осушили и очистили от 820 кубометров накопившегося ила, в результате его средняя глубина увеличилась с двух до трех метров", - рассказал Бирюков. Он пояснил, что в рамках второго этапа специалисты приступили к ремонту железобетонной стенки береговой полосы. Заммэра отметил, что параллельно восстановят покрытие ложа пруда, обновят существующий водовыпуск, что позволит обеспечить уровень воды на строго определенных отметках. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершение работ по реконструкции Гончаровского пруда запланировано на третий квартал этого года.

https://realty.ria.ru/20230313/moskva-1852611932.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва