https://ria.ru/20230315/prokuratura-1858047821.html
Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин
Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023
Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин
В год своего 300-летия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:57
2023-03-15T14:57
2023-03-15T14:57
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В год своего 300-летия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. По его словам, сегодня на ежегодной коллегии ведомства будут обсуждать результаты работы за 2022 год, а также с учетом задач, в том числе обозначенных в послании Федеральному собранию, будут определены и приоритеты на ближайшее будущее. "Сразу отмечу, что в год 300-летия российской прокуратуры вы многое сделали по основным направлениям работы. Так, после вмешательства прокуроров были восстановлены права более миллиона ста тысяч человек, которые столкнулись с несправедливостью, с нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230315/prestupleniya-1858038466.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин
Путин: в год трехсотлетия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В год своего 300-летия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
По его словам, сегодня на ежегодной коллегии ведомства будут обсуждать результаты работы за 2022 год, а также с учетом задач, в том числе обозначенных в послании Федеральному собранию, будут определены и приоритеты на ближайшее будущее.
"Сразу отмечу, что в год 300-летия российской прокуратуры вы многое сделали по основным направлениям работы. Так, после вмешательства прокуроров были восстановлены права более миллиона ста тысяч человек, которые столкнулись с несправедливостью, с нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав", - сказал Путин.
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений