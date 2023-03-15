https://ria.ru/20230315/prokuratura-1858047821.html

Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин

Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023

Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин

В год своего 300-летия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:57

2023-03-15T14:57

2023-03-15T14:57

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В год своего 300-летия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. По его словам, сегодня на ежегодной коллегии ведомства будут обсуждать результаты работы за 2022 год, а также с учетом задач, в том числе обозначенных в послании Федеральному собранию, будут определены и приоритеты на ближайшее будущее. "Сразу отмечу, что в год 300-летия российской прокуратуры вы многое сделали по основным направлениям работы. Так, после вмешательства прокуроров были восстановлены права более миллиона ста тысяч человек, которые столкнулись с несправедливостью, с нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230315/prestupleniya-1858038466.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин