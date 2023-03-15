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Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023
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14:57 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/prokuratura-1858047821.html
Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин
Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023
Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин
В год своего 300-летия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:57
2023-03-15T14:57
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В год своего 300-летия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. По его словам, сегодня на ежегодной коллегии ведомства будут обсуждать результаты работы за 2022 год, а также с учетом задач, в том числе обозначенных в послании Федеральному собранию, будут определены и приоритеты на ближайшее будущее. "Сразу отмечу, что в год 300-летия российской прокуратуры вы многое сделали по основным направлениям работы. Так, после вмешательства прокуроров были восстановлены права более миллиона ста тысяч человек, которые столкнулись с несправедливостью, с нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав", - сказал Путин.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин

Путин: в год трехсотлетия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В год своего 300-летия прокуратура России много сделала по основным направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
По его словам, сегодня на ежегодной коллегии ведомства будут обсуждать результаты работы за 2022 год, а также с учетом задач, в том числе обозначенных в послании Федеральному собранию, будут определены и приоритеты на ближайшее будущее.
"Сразу отмечу, что в год 300-летия российской прокуратуры вы многое сделали по основным направлениям работы. Так, после вмешательства прокуроров были восстановлены права более миллиона ста тысяч человек, которые столкнулись с несправедливостью, с нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав", - сказал Путин.
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