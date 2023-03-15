https://ria.ru/20230315/prokuratura-1858035780.html

Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах

Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах

Обстановка на новых территориях РФ остается сложной, надо укреплять органы прокуратуры там за счет опытных сотрудников и опираться на местные кадры, заявил... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:30

2023-03-15T14:30

2023-03-15T14:51

специальная военная операция на украине

владимир путин

политика

россия

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луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обстановка на новых территориях РФ остается сложной, надо укреплять органы прокуратуры там за счет опытных сотрудников и опираться на местные кадры, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.Путин в своем выступлении напомнил, что "Генеральная прокуратура одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих территориальных структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, запустила механизм подбора и подготовки кадров"."Обстановка в этих регионах остается, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан. Обязательно нужно опираться на местные кадры, на людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству. Таких людей там достаточно", - отметил президент.

https://ria.ru/20230112/putin-1844267014.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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