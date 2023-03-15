Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 15.03.2023 (обновлено: 14:51 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/prokuratura-1858035780.html
Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах
Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах
Обстановка на новых территориях РФ остается сложной, надо укреплять органы прокуратуры там за счет опытных сотрудников и опираться на местные кадры, заявил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:30
2023-03-15T14:51
специальная военная операция на украине
владимир путин
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601690742_0:73:3071:1800_1920x0_80_0_0_200687866fd2bd8ba99dd4f99711849c.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обстановка на новых территориях РФ остается сложной, надо укреплять органы прокуратуры там за счет опытных сотрудников и опираться на местные кадры, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.Путин в своем выступлении напомнил, что "Генеральная прокуратура одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих территориальных структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, запустила механизм подбора и подготовки кадров"."Обстановка в этих регионах остается, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан. Обязательно нужно опираться на местные кадры, на людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству. Таких людей там достаточно", - отметил президент.
https://ria.ru/20230112/putin-1844267014.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601690742_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_9fe2942d077224ba7db266af2a0f4e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Генеральная прокуратура РФ
Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах

Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах с опорой на местные кадры

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обстановка на новых территориях РФ остается сложной, надо укреплять органы прокуратуры там за счет опытных сотрудников и опираться на местные кадры, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Путин в своем выступлении напомнил, что "Генеральная прокуратура одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих территориальных структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, запустила механизм подбора и подготовки кадров".
"Обстановка в этих регионах остается, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан. Обязательно нужно опираться на местные кадры, на людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству. Таких людей там достаточно", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Путин призвал сделать все для защиты прав жителей новых регионов
12 января, 00:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала