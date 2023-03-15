Приднестровье отказало Молдавии в выдаче подозреваемых в подготовке теракта
МИД ПМР заявил, что страна не выдаст Молдавии подозреваемых в подготовке терактов
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики не выдадут Молдавии задержанных по делу о подготовке терактов против делегации ОБСЕ и первых лиц ПМР в Тирасполе, заявил в среду глава МИД республики Виталий Игнатьев.
Ранее бюро по реинтеграции Молдавии попросило власти Приднестровья передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта против делегации ОБСЕ и теракта в Тирасполе и предоставить подробную информацию об инциденте.
"Расследование будет в рамках закона и на территории Приднестровья в полном соответствии с действующими нормами. Никого никому мы выдавать не будем. Более того, у следствия есть вопросы, ведётся работа по установлению обстоятельств доставки взрывчатки через территорию Молдовы", - приводит слова Игнатьева приднестровский канал ТСВ.
Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев. После того, как это не удалось в начале марта, задержанные готовили теракт в Тирасполе. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.