https://ria.ru/20230315/pridnestrove-1858037139.html

Приднестровье отказало Молдавии в выдаче подозреваемых в подготовке теракта

Приднестровье отказало Молдавии в выдаче подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 15.03.2023

Приднестровье отказало Молдавии в выдаче подозреваемых в подготовке теракта

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики не выдадут Молдавии задержанных по делу о подготовке терактов против делегации ОБСЕ и первых лиц ПМР в РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:33

2023-03-15T14:33

2023-03-15T14:40

в мире

молдавия

тирасполь

виталий игнатьев

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики не выдадут Молдавии задержанных по делу о подготовке терактов против делегации ОБСЕ и первых лиц ПМР в Тирасполе, заявил в среду глава МИД республики Виталий Игнатьев.Ранее бюро по реинтеграции Молдавии попросило власти Приднестровья передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта против делегации ОБСЕ и теракта в Тирасполе и предоставить подробную информацию об инциденте."Расследование будет в рамках закона и на территории Приднестровья в полном соответствии с действующими нормами. Никого никому мы выдавать не будем. Более того, у следствия есть вопросы, ведётся работа по установлению обстоятельств доставки взрывчатки через территорию Молдовы", - приводит слова Игнатьева приднестровский канал ТСВ.Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев. После того, как это не удалось в начале марта, задержанные готовили теракт в Тирасполе. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.

https://ria.ru/20230310/terakt-1857035080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, приднестровская молдавская республика