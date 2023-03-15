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Приднестровье отказало Молдавии в выдаче подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 15.03.2023
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14:33 15.03.2023 (обновлено: 14:40 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/pridnestrove-1858037139.html
Приднестровье отказало Молдавии в выдаче подозреваемых в подготовке теракта
Приднестровье отказало Молдавии в выдаче подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 15.03.2023
Приднестровье отказало Молдавии в выдаче подозреваемых в подготовке теракта
Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики не выдадут Молдавии задержанных по делу о подготовке терактов против делегации ОБСЕ и первых лиц ПМР в РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:33
2023-03-15T14:40
в мире
молдавия
тирасполь
виталий игнатьев
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики не выдадут Молдавии задержанных по делу о подготовке терактов против делегации ОБСЕ и первых лиц ПМР в Тирасполе, заявил в среду глава МИД республики Виталий Игнатьев.Ранее бюро по реинтеграции Молдавии попросило власти Приднестровья передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта против делегации ОБСЕ и теракта в Тирасполе и предоставить подробную информацию об инциденте."Расследование будет в рамках закона и на территории Приднестровья в полном соответствии с действующими нормами. Никого никому мы выдавать не будем. Более того, у следствия есть вопросы, ведётся работа по установлению обстоятельств доставки взрывчатки через территорию Молдовы", - приводит слова Игнатьева приднестровский канал ТСВ.Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев. После того, как это не удалось в начале марта, задержанные готовили теракт в Тирасполе. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.
https://ria.ru/20230310/terakt-1857035080.html
молдавия
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в мире, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Тирасполь, Виталий Игнатьев, Приднестровская Молдавская Республика
Приднестровье отказало Молдавии в выдаче подозреваемых в подготовке теракта

МИД ПМР заявил, что страна не выдаст Молдавии подозреваемых в подготовке терактов

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики не выдадут Молдавии задержанных по делу о подготовке терактов против делегации ОБСЕ и первых лиц ПМР в Тирасполе, заявил в среду глава МИД республики Виталий Игнатьев.
Ранее бюро по реинтеграции Молдавии попросило власти Приднестровья передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта против делегации ОБСЕ и теракта в Тирасполе и предоставить подробную информацию об инциденте.
"Расследование будет в рамках закона и на территории Приднестровья в полном соответствии с действующими нормами. Никого никому мы выдавать не будем. Более того, у следствия есть вопросы, ведётся работа по установлению обстоятельств доставки взрывчатки через территорию Молдовы", - приводит слова Игнатьева приднестровский канал ТСВ.
Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев. После того, как это не удалось в начале марта, задержанные готовили теракт в Тирасполе. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Тирасполе запросили у Киева содействия в расследовании теракта СБУ
10 марта, 15:15
 
В миреМолдавияТираспольВиталий ИгнатьевПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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