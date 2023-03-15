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Структуры ООН игнорируют военные преступления Украины, заявил Гатилов - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 15.03.2023 (обновлено: 17:09 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/prestupleniya-1858094759.html
Структуры ООН игнорируют военные преступления Украины, заявил Гатилов
Структуры ООН игнорируют военные преступления Украины, заявил Гатилов - РИА Новости, 15.03.2023
Структуры ООН игнорируют военные преступления Украины, заявил Гатилов
Совет ООН по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, а также западные страны, предпочитают игнорировать многочисленные... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:08
2023-03-15T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
геннадий гатилов
россия
донбасс
оон
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ЖЕНЕВА, 15 мар - РИА Новости. Совет ООН по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, а также западные страны, предпочитают игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм ведения войны, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. Соответствующее заявление дипломат сделал в среду в ходе круглого стола о нарушении военными Украины норм и принципов ведения войны, организованном на полях 52-й сессии СПЧ ООН. "Речь идет о многочисленных и не прекращающихся нарушениях норм и принципов ведения войны со стороны вооруженных сил Украины. Об этих преступлениях вы не услышите ни из выступлений европейцев, американцев и их сателлитов, в том числе в Совете ООН по правам человека, ни от УВКПЧ и Независимой международной комиссии по расследованию на Украине", - заявил Гатилов. По его словам, все они игнорируют "звериную жестокость и беспринципность украинских военных и властей, которые не гнушаются бесчеловечными расправами над беззащитным гражданским населением и безоружными и раненными военнопленными, применением запрещенных методов ведения войны". Дипломат отметил, что украинские военные продолжают вести массированные обстрелы городов и населенных пунктов Донбасса, применяя реактивные системы залпового огня, а также поставленные Западом артиллерийские системы. "Излюбленным приемом киевской военщины является размещение военной техники и своих боевиков в школах, больницах, на других объектах гражданской инфраструктуры", - сказал он. Гатилов также заявил, что в Сети есть множество видеозаписей с пытками и убийствами безоружных раненных российских военнопленных украинскими боевиками. Российский постпред добавил, что "в условиях непозволительного молчания со стороны международных правозащитных механизмов, западных политических кругов, так называемых независимых СМИ тем более важно привлекать внимание к преступным деяниям Киева "на полях" сессий Совета ООН по правам человека".
https://ria.ru/20230219/ukraina-1852956905.html
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в мире, украина, геннадий гатилов, россия, донбасс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Геннадий Гатилов, Россия, Донбасс, ООН
Структуры ООН игнорируют военные преступления Украины, заявил Гатилов

Гатилов заявил, что структуры ООН игнорируют военные преступления украинских силовиков

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 мар - РИА Новости. Совет ООН по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, а также западные страны, предпочитают игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм ведения войны, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
Соответствующее заявление дипломат сделал в среду в ходе круглого стола о нарушении военными Украины норм и принципов ведения войны, организованном на полях 52-й сессии СПЧ ООН.
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"Речь идет о многочисленных и не прекращающихся нарушениях норм и принципов ведения войны со стороны вооруженных сил Украины. Об этих преступлениях вы не услышите ни из выступлений европейцев, американцев и их сателлитов, в том числе в Совете ООН по правам человека, ни от УВКПЧ и Независимой международной комиссии по расследованию на Украине", - заявил Гатилов.
По его словам, все они игнорируют "звериную жестокость и беспринципность украинских военных и властей, которые не гнушаются бесчеловечными расправами над беззащитным гражданским населением и безоружными и раненными военнопленными, применением запрещенных методов ведения войны".
Дипломат отметил, что украинские военные продолжают вести массированные обстрелы городов и населенных пунктов Донбасса, применяя реактивные системы залпового огня, а также поставленные Западом артиллерийские системы.
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"Излюбленным приемом киевской военщины является размещение военной техники и своих боевиков в школах, больницах, на других объектах гражданской инфраструктуры", - сказал он.
Гатилов также заявил, что в Сети есть множество видеозаписей с пытками и убийствами безоружных раненных российских военнопленных украинскими боевиками.
Российский постпред добавил, что "в условиях непозволительного молчания со стороны международных правозащитных механизмов, западных политических кругов, так называемых независимых СМИ тем более важно привлекать внимание к преступным деяниям Киева "на полях" сессий Совета ООН по правам человека".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГеннадий ГатиловРоссияДонбассООН
 
 
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