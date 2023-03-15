Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 15.03.2023 (обновлено: 14:59 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/prestupleniya-1858038466.html
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений
Динамику раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:36
2023-03-15T14:59
владимир путин
россия
происшествия
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Динамику раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ."Благодаря принятым мерам за последние три года повысилась раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Нужно стремиться сохранить эту позитивную динамику. Принципиально и жестко прокуроры должны бороться со взяточничеством, разного рода коррупционными схемами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230315/putin-1858040420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_ca177354270e3b26c8ab22ad05d10160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, происшествия, генеральная прокуратура рф
Владимир Путин, Россия, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений

Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Динамику раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
"Благодаря принятым мерам за последние три года повысилась раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Нужно стремиться сохранить эту позитивную динамику. Принципиально и жестко прокуроры должны бороться со взяточничеством, разного рода коррупционными схемами", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму
Вчера, 14:41
 
Владимир ПутинРоссияПроисшествияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала