https://ria.ru/20230315/prestupleniya-1858038466.html

Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений

Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений

Динамику раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:36

2023-03-15T14:36

2023-03-15T14:59

владимир путин

россия

происшествия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Динамику раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ."Благодаря принятым мерам за последние три года повысилась раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Нужно стремиться сохранить эту позитивную динамику. Принципиально и жестко прокуроры должны бороться со взяточничеством, разного рода коррупционными схемами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230315/putin-1858040420.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, происшествия, генеральная прокуратура рф