https://ria.ru/20230315/prestupleniya-1858038466.html
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений
Динамику раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:36
2023-03-15T14:36
2023-03-15T14:59
владимир путин
россия
происшествия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Динамику раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ."Благодаря принятым мерам за последние три года повысилась раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Нужно стремиться сохранить эту позитивную динамику. Принципиально и жестко прокуроры должны бороться со взяточничеством, разного рода коррупционными схемами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230315/putin-1858040420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, происшествия, генеральная прокуратура рф
Владимир Путин, Россия, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких преступлений
Путин призвал сохранить динамику раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений