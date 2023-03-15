https://ria.ru/20230315/prava-1858035282.html
Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны
Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны - РИА Новости, 15.03.2023
Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны
Защита прав и свобод граждан России, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные базовые принципы развития страны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:27
2023-03-15T14:27
2023-03-15T14:37
генеральная прокуратура рф
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Защита прав и свобод граждан России, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные базовые принципы развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России."Надежная защита прав и свобод наших граждан, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные, базовые условия развития России как правового, суверенного государства. В их обеспечении прокуратура играет особую роль", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230131/distsiplina-1848674195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин, политика
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны
Путин в Генпрокуратуре назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Защита прав и свобод граждан России, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные базовые принципы развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
"Надежная защита прав и свобод наших граждан, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные, базовые условия развития России как правового, суверенного государства. В их обеспечении прокуратура играет особую роль", - сказал Путин.
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры