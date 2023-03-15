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Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны - РИА Новости, 15.03.2023
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14:27 15.03.2023 (обновлено: 14:37 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/prava-1858035282.html
Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны
Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны - РИА Новости, 15.03.2023
Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны
Защита прав и свобод граждан России, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные базовые принципы развития страны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:27
2023-03-15T14:37
генеральная прокуратура рф
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Защита прав и свобод граждан России, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные базовые принципы развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России."Надежная защита прав и свобод наших граждан, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные, базовые условия развития России как правового, суверенного государства. В их обеспечении прокуратура играет особую роль", - сказал Путин.
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генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин, политика
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны

Путин в Генпрокуратуре назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Защита прав и свобод граждан России, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные базовые принципы развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
"Надежная защита прав и свобод наших граждан, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные, базовые условия развития России как правового, суверенного государства. В их обеспечении прокуратура играет особую роль", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры
31 января, 14:17
 
Генеральная прокуратура РФРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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