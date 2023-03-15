https://ria.ru/20230315/prava-1858035282.html

Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны

Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны - РИА Новости, 15.03.2023

Путин назвал защиту прав и свобод базовыми принципами развития страны

Защита прав и свобод граждан России, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные базовые принципы развития страны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:27

2023-03-15T14:27

2023-03-15T14:37

генеральная прокуратура рф

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Защита прав и свобод граждан России, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные базовые принципы развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России."Надежная защита прав и свобод наших граждан, укрепление законности и правопорядка - это принципиальные, базовые условия развития России как правового, суверенного государства. В их обеспечении прокуратура играет особую роль", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230131/distsiplina-1848674195.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин, политика