https://ria.ru/20230315/pozhary-1857917372.html

Рослесхоз сообщил о лесных пожарах из-за нарушений при отжигах сухой травы

Рослесхоз сообщил о лесных пожарах из-за нарушений при отжигах сухой травы - РИА Новости, 15.03.2023

Рослесхоз сообщил о лесных пожарах из-за нарушений при отжигах сухой травы

В некоторых регионах России нарушения технологии профилактических отжигов сухой травы уже привели к лесным пожарам, виновные будут привлечены к ответственности, РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T03:04

2023-03-15T03:04

2023-03-15T03:05

россия

забайкальский край

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В некоторых регионах России нарушения технологии профилактических отжигов сухой травы уже привели к лесным пожарам, виновные будут привлечены к ответственности, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. В середине февраля ведомство рекомендовало регионам ввести мораторий на весенний профилактический отжиг сухой травы, предложив перенести подобные мероприятия на осенний период. Уточняется, что 20 регионов последовали рекомендациям ведомства. Рослесхоз предупредил, что субъекты, не поддержавшие мораторий, находятся на контроле ведомства, а в случае возникновения лесных пожаров будут привлечены к ответственности. "Факты нарушения, к сожалению, есть. Они не массовые, но по отдельным регионам мы их видим. Мы планируем обращение в правоохранительные органы, потому что убеждены, что так называемые профилактические отжиги не должны проводиться в весенний период. Мы считаем, что их нужно либо сократить, либо проводить осенью", - сказал Советников. Он уточнил, что одним из регионов-нарушителей является Забайкальский край.

https://ria.ru/20230307/pozhar-1856379745.html

россия

забайкальский край

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россия, забайкальский край, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)