https://ria.ru/20230315/pozhar-1858080674.html

В Астраханском заповеднике произошел крупный пожар

В Астраханском заповеднике произошел крупный пожар - РИА Новости, 15.03.2023

В Астраханском заповеднике произошел крупный пожар

Пожар произошел на территории Астраханского государственного заповедника, площадь возгорания к настоящему времени составляет около 3 тысяч гектаров, сообщил РИА РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:32

2023-03-15T16:32

2023-03-15T17:02

происшествия

астрахань

новости - туризм

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел на территории Астраханского государственного заповедника, площадь возгорания к настоящему времени составляет около 3 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.По его словам, пожар начался во вторник вечером."Фронт активного горения, протяженностью порядка 2 километров, распространяется в северной части острова. Ориентированная площадь, пройденная огнем, около 3 тысяч гектаров", - сказал он.Собеседник агентства уточнил, что на острове в основном тростниково-рогозовая растительность, и он практически недоступен для тушения с применением наземной и водной техники. Ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 19 метров в секунду.В настоящее время с огнем борются 14 сотрудников Астраханского заповедника, задействованы семь единиц техники.Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикский, Трехизбинский и Обжоровский.

https://ria.ru/20230315/pozhar-1857923849.html

астрахань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, новости - туризм