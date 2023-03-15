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В Астраханском заповеднике произошел крупный пожар - РИА Новости, 15.03.2023
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16:32 15.03.2023 (обновлено: 17:02 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/pozhar-1858080674.html
В Астраханском заповеднике произошел крупный пожар
В Астраханском заповеднике произошел крупный пожар - РИА Новости, 15.03.2023
В Астраханском заповеднике произошел крупный пожар
Пожар произошел на территории Астраханского государственного заповедника, площадь возгорания к настоящему времени составляет около 3 тысяч гектаров, сообщил РИА РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:32
2023-03-15T17:02
происшествия
астрахань
новости - туризм
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел на территории Астраханского государственного заповедника, площадь возгорания к настоящему времени составляет около 3 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.По его словам, пожар начался во вторник вечером."Фронт активного горения, протяженностью порядка 2 километров, распространяется в северной части острова. Ориентированная площадь, пройденная огнем, около 3 тысяч гектаров", - сказал он.Собеседник агентства уточнил, что на острове в основном тростниково-рогозовая растительность, и он практически недоступен для тушения с применением наземной и водной техники. Ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 19 метров в секунду.В настоящее время с огнем борются 14 сотрудников Астраханского заповедника, задействованы семь единиц техники.Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикский, Трехизбинский и Обжоровский.
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происшествия, астрахань, новости - туризм
Происшествия, Астрахань, Новости - Туризм
В Астраханском заповеднике произошел крупный пожар

В Астраханском заповеднике произошел пожар на площади около трех тысяч гектаров

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел на территории Астраханского государственного заповедника, площадь возгорания к настоящему времени составляет около 3 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
По его словам, пожар начался во вторник вечером.
"Фронт активного горения, протяженностью порядка 2 километров, распространяется в северной части острова. Ориентированная площадь, пройденная огнем, около 3 тысяч гектаров", - сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что на острове в основном тростниково-рогозовая растительность, и он практически недоступен для тушения с применением наземной и водной техники. Ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 19 метров в секунду.
В настоящее время с огнем борются 14 сотрудников Астраханского заповедника, задействованы семь единиц техники.
Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения. Площадь заповедника составляет почти 68 тысяч гектаров. Он состоит из трех далеко расположенных друг от друга участков - Дамчикский, Трехизбинский и Обжоровский.
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