Рейтинг@Mail.ru
В метро Екатеринбурга произошел пожар - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 15.03.2023 (обновлено: 08:12 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/pozhar-1857923849.html
В метро Екатеринбурга произошел пожар
В метро Екатеринбурга произошел пожар - РИА Новости, 15.03.2023
В метро Екатеринбурга произошел пожар
Вентиляционная камера загорелась на одной из станций метро Екатеринбурге, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T06:43
2023-03-15T08:12
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857924325_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ebd2d56db5c3236f3bc020687b4c2a3e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Вентиляционная камера загорелась на одной из станций метро Екатеринбурге, сообщил региональный главк МЧС.Информация о задымлении на станции "Уралмаш" поступила на пульт пожарной охраны в 06:59 по местному времени (04:59 мск)."В ходе разведки, проведенной звеньями газодымозащитной службы, в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади один погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано", — рассказали в ведомстве.Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей. Пострадавших в результате произошедшего нет. На происшествие выезжали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава.Екатеринбургский метрополитен работает с 1991 года, состоит из одной линии и девяти станций. Это первая и единственная подземка на Урале.
https://ria.ru/20230314/pozhar-1857785339.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857924325_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_51ff8e8634d64526f693ac32f9c39954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В метро Екатеринбурга произошел пожар

В метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера, 400 человек были эвакуированы

© МЧС РФ МЧС России, главное управление по Свердловской области Пожар в метро Екатеринбурга, 15 марта 2023 год
Пожар в метро Екатеринбурга, 15 марта 2023 год - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© МЧС РФ МЧС России, главное управление по Свердловской области
Пожар в метро Екатеринбурга, 15 марта 2023 год
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Вентиляционная камера загорелась на одной из станций метро Екатеринбурге, сообщил региональный главк МЧС.
Информация о задымлении на станции "Уралмаш" поступила на пульт пожарной охраны в 06:59 по местному времени (04:59 мск).
"В ходе разведки, проведенной звеньями газодымозащитной службы, в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади один погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано", — рассказали в ведомстве.
Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей. Пострадавших в результате произошедшего нет. На происшествие выезжали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава.
Екатеринбургский метрополитен работает с 1991 года, состоит из одной линии и девяти станций. Это первая и единственная подземка на Урале.
Место возгорания на ТЭЦ-2 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар
Вчера, 14:33
 
ЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала