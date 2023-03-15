https://ria.ru/20230315/pozhar-1857923849.html
В метро Екатеринбурга произошел пожар
В метро Екатеринбурга произошел пожар - РИА Новости, 15.03.2023
В метро Екатеринбурга произошел пожар
Вентиляционная камера загорелась на одной из станций метро Екатеринбурге, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T06:43
2023-03-15T06:43
2023-03-15T08:12
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Вентиляционная камера загорелась на одной из станций метро Екатеринбурге, сообщил региональный главк МЧС.Информация о задымлении на станции "Уралмаш" поступила на пульт пожарной охраны в 06:59 по местному времени (04:59 мск)."В ходе разведки, проведенной звеньями газодымозащитной службы, в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади один погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано", — рассказали в ведомстве.Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей. Пострадавших в результате произошедшего нет. На происшествие выезжали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава.Екатеринбургский метрополитен работает с 1991 года, состоит из одной линии и девяти станций. Это первая и единственная подземка на Урале.
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екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В метро Екатеринбурга произошел пожар
В метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера, 400 человек были эвакуированы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости.
Вентиляционная камера загорелась на одной из станций метро Екатеринбурге, сообщил
региональный главк МЧС.
Информация о задымлении на станции "Уралмаш" поступила на пульт пожарной охраны в 06:59 по местному времени (04:59 мск).
"В ходе разведки, проведенной звеньями газодымозащитной службы, в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади один погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано", — рассказали в ведомстве.
Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей. Пострадавших в результате произошедшего нет. На происшествие выезжали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава.
Екатеринбургский метрополитен работает с 1991 года, состоит из одной линии и девяти станций. Это первая и единственная подземка на Урале.
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