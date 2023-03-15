https://ria.ru/20230315/povestki-1858025176.html
В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой
В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой - РИА Новости, 15.03.2023
В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой
Выдача гражданам повесток в военкоматы — обычная практика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:54
2023-03-15T13:54
2023-03-15T14:50
безопасность
россия
воронежская область
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103257_0:145:3013:1840_1920x0_80_0_0_39ea71a1aa6cc7eda9d5179fbb7716ec.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выдача гражданам повесток в военкоматы — обычная практика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне власти Воронежской области сообщили о начале вручения повесток в военкоматы жителям региона, особо подчеркнув, что "единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета".Сегодня о проведении таких же мероприятий сообщили власти Пензенской области. Они отметили, что повестки рассылают для уточнения личных данных. Также в Пензе проведут плановые военные сборы.
https://ria.ru/20230315/deputat-1858017551.html
россия
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823103257_183:0:2831:1986_1920x0_80_0_0_7d0e1289cdb30eb4bd2eccff751f6cdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воронежская область, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Воронежская область, Дмитрий Песков
В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой
Песков назвал выдачу повесток для сверки данных обычной практикой