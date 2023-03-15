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В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой - РИА Новости, 15.03.2023
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13:54 15.03.2023 (обновлено: 14:50 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/povestki-1858025176.html
В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой
В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой - РИА Новости, 15.03.2023
В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой
Выдача гражданам повесток в военкоматы — обычная практика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:54
2023-03-15T14:50
безопасность
россия
воронежская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выдача гражданам повесток в военкоматы — обычная практика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне власти Воронежской области сообщили о начале вручения повесток в военкоматы жителям региона, особо подчеркнув, что "единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета".Сегодня о проведении таких же мероприятий сообщили власти Пензенской области. Они отметили, что повестки рассылают для уточнения личных данных. Также в Пензе проведут плановые военные сборы.
https://ria.ru/20230315/deputat-1858017551.html
россия
воронежская область
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безопасность, россия, воронежская область, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Воронежская область, Дмитрий Песков
В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой

Песков назвал выдачу повесток для сверки данных обычной практикой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоенный билет и повестка
Военный билет и повестка - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военный билет и повестка. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выдача гражданам повесток в военкоматы — обычная практика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять — и в этих рамках ведется постоянная работа", — прокомментировал Песков ситуацию, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне власти Воронежской области сообщили о начале вручения повесток в военкоматы жителям региона, особо подчеркнув, что "единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета".
Сегодня о проведении таких же мероприятий сообщили власти Пензенской области. Они отметили, что повестки рассылают для уточнения личных данных. Также в Пензе проведут плановые военные сборы.
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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