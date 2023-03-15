https://ria.ru/20230315/povestki-1858025176.html

В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой

В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой - РИА Новости, 15.03.2023

В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой

Выдача гражданам повесток в военкоматы — обычная практика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:54

2023-03-15T13:54

2023-03-15T14:50

безопасность

россия

воронежская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выдача гражданам повесток в военкоматы — обычная практика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне власти Воронежской области сообщили о начале вручения повесток в военкоматы жителям региона, особо подчеркнув, что "единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета".Сегодня о проведении таких же мероприятий сообщили власти Пензенской области. Они отметили, что повестки рассылают для уточнения личных данных. Также в Пензе проведут плановые военные сборы.

https://ria.ru/20230315/deputat-1858017551.html

россия

воронежская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, воронежская область, дмитрий песков