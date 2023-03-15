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"Звучит логично": немцы согласились со словами Путина о "Северных потоках" - РИА Новости, 15.03.2023
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15:18 15.03.2023 (обновлено: 15:44 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/potok-1858056098.html
"Звучит логично": немцы согласились со словами Путина о "Северных потоках"
"Звучит логично": немцы согласились со словами Путина о "Северных потоках" - РИА Новости, 15.03.2023
"Звучит логично": немцы согласились со словами Путина о "Северных потоках"
Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали российского президента Владимира Путина после его высказываний о версии США про причастность "проукраинской... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:18
2023-03-15T15:44
в мире
сша
владимир путин
der spiegel
центральное разведывательное управление (цру)
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали российского президента Владимира Путина после его высказываний о версии США про причастность "проукраинской группировки" к диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".Многие комментаторы разделили мнение российского лидера, назвавшего чушью теорию, распространяемую западными СМИ, в том числе изданиями The New York Times и Der Spiegel."Любой, кто хоть что-то знает о подводном плавании с аквалангом и о том, что нужно, чтобы проникнуть на такие глубины, также знает, что эту операцию не могли выполнить шестеро человек. Печально и показательно, что эта версия так активно продвигалась и продвигается в немецких СМИ", — написал Sebastian D."Вчера Frontal показал 15-метровую парусную яхту, на камбузном столе которой вроде как обнаружили взрывчатку. Вся теория о шести активистах, водолазном снаряжении и сотнях килограммов взрывчатки на этой яхте посреди зоны маневров абсолютно нелепа", — считает Hermann K."Кто знает, какие материалы секретных служб есть у американцев против Шольца, возможно, связанные с его сделками. Никак иначе я не могу объяснить, почему он покорно летит в США и принимает там заказы, а потом у нас публикуется сказка про украинцев, случайно оставивших поддельные паспорта на месте преступления. Это дает глубокое представление о силе ЦРУ", — пожаловался Peter B."Произошло это! Нет, вот то! Или все-таки это? Вы определенно можете продолжать игру бесконечно, и в конце концов большинство верят только в то, что лучше всего соответствует их отношению. Желаю хорошенько повеселиться!" — написал Rolf R.На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству.
https://ria.ru/20230314/bomby-1857889345.html
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в мире, сша, владимир путин, der spiegel, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, США, Владимир Путин, Der Spiegel, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток, Авария на "Северных потоках"
"Звучит логично": немцы согласились со словами Путина о "Северных потоках"

Читатели Die Welt поддержали Путина за критику версии США о подрыве "Северных потоков"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали российского президента Владимира Путина после его высказываний о версии США про причастность "проукраинской группировки" к диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Многие комментаторы разделили мнение российского лидера, назвавшего чушью теорию, распространяемую западными СМИ, в том числе изданиями The New York Times и Der Spiegel.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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"Любой, кто хоть что-то знает о подводном плавании с аквалангом и о том, что нужно, чтобы проникнуть на такие глубины, также знает, что эту операцию не могли выполнить шестеро человек. Печально и показательно, что эта версия так активно продвигалась и продвигается в немецких СМИ", — написал Sebastian D.
"Вчера Frontal показал 15-метровую парусную яхту, на камбузном столе которой вроде как обнаружили взрывчатку. Вся теория о шести активистах, водолазном снаряжении и сотнях килограммов взрывчатки на этой яхте посреди зоны маневров абсолютно нелепа", — считает Hermann K.
«
"Я так понимаю, заявление господина Путина звучит вполне логично. Но кто поверит "злому злодею", когда все политические круги, СМИ и самопровозглашенные эксперты смотрят на него сквозь разные очки?" — посетовал dreG i.
"Кто знает, какие материалы секретных служб есть у американцев против Шольца, возможно, связанные с его сделками. Никак иначе я не могу объяснить, почему он покорно летит в США и принимает там заказы, а потом у нас публикуется сказка про украинцев, случайно оставивших поддельные паспорта на месте преступления. Это дает глубокое представление о силе ЦРУ", — пожаловался Peter B.
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"Произошло это! Нет, вот то! Или все-таки это? Вы определенно можете продолжать игру бесконечно, и в конце концов большинство верят только в то, что лучше всего соответствует их отношению. Желаю хорошенько повеселиться!" — написал Rolf R.
На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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В миреСШАВладимир ПутинDer SpiegelЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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