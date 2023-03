https://ria.ru/20230315/potok-1858056098.html

"Звучит логично": немцы согласились со словами Путина о "Северных потоках"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали российского президента Владимира Путина после его высказываний о версии США про причастность "проукраинской группировки" к диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".Многие комментаторы разделили мнение российского лидера, назвавшего чушью теорию, распространяемую западными СМИ, в том числе изданиями The New York Times и Der Spiegel."Любой, кто хоть что-то знает о подводном плавании с аквалангом и о том, что нужно, чтобы проникнуть на такие глубины, также знает, что эту операцию не могли выполнить шестеро человек. Печально и показательно, что эта версия так активно продвигалась и продвигается в немецких СМИ", — написал Sebastian D."Вчера Frontal показал 15-метровую парусную яхту, на камбузном столе которой вроде как обнаружили взрывчатку. Вся теория о шести активистах, водолазном снаряжении и сотнях килограммов взрывчатки на этой яхте посреди зоны маневров абсолютно нелепа", — считает Hermann K."Кто знает, какие материалы секретных служб есть у американцев против Шольца, возможно, связанные с его сделками. Никак иначе я не могу объяснить, почему он покорно летит в США и принимает там заказы, а потом у нас публикуется сказка про украинцев, случайно оставивших поддельные паспорта на месте преступления. Это дает глубокое представление о силе ЦРУ", — пожаловался Peter B."Произошло это! Нет, вот то! Или все-таки это? Вы определенно можете продолжать игру бесконечно, и в конце концов большинство верят только в то, что лучше всего соответствует их отношению. Желаю хорошенько повеселиться!" — написал Rolf R.На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству.

Ольга Матыс

