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Украинские военные потеряли до 160 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 15.03.2023 (обновлено: 13:16 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/poteri-1858010484.html
Украинские военные потеряли до 160 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли до 160 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 15.03.2023
Украинские военные потеряли до 160 солдат на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 160 украинских военных и 14 единиц техники, включая одну буксируемую американскую РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:14
2023-03-15T13:16
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 160 украинских военных и 14 единиц техники, включая одну буксируемую американскую гаубицу M777 и самоходную гаубицу М109 Paladin, а также три склада украинской армии в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, уничтожены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО "Град" и "Ураган", а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 Paladin производства США", - сообщили в Минобороны.Также в районах Дачного, Галицыновки и Новоселовки Первой в ДНР уничтожены три склада боеприпасов подразделений украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
Украинские военные потеряли до 160 солдат на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 160 военных ВСУ, гаубицу M777 на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 160 украинских военных и 14 единиц техники, включая одну буксируемую американскую гаубицу M777 и самоходную гаубицу М109 Paladin, а также три склада украинской армии в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, уничтожены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО "Град" и "Ураган", а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 Paladin производства США", - сообщили в Минобороны.
Также в районах Дачного, Галицыновки и Новоселовки Первой в ДНР уничтожены три склада боеприпасов подразделений украинской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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