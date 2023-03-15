https://ria.ru/20230315/posledstviya-1857977845.html

В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма

В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма - РИА Новости, 15.03.2023

В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма

Подполковник армии США в отставке Александр Виндман обеспокоен, что Россия может поднять обломки сбитого в небе над Черным морем беспилотника MQ-9 и таким... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:38

2023-03-15T11:38

2023-03-15T11:38

в мире

россия

черное море

сша

джон кирби

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Александр Виндман обеспокоен, что Россия может поднять обломки сбитого в небе над Черным морем беспилотника MQ-9 и таким образом получить доступ к американским технологиям, пишет Newsweek.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил CNN, что Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки.Как сообщило Министерство обороны России, американский аппарат MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования. Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20230315/dron-1857963921.html

россия

черное море

сша

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в мире, россия, черное море, сша, джон кирби, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)