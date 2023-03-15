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В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма - РИА Новости, 15.03.2023
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11:38 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/posledstviya-1857977845.html
В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма
В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма - РИА Новости, 15.03.2023
В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма
Подполковник армии США в отставке Александр Виндман обеспокоен, что Россия может поднять обломки сбитого в небе над Черным морем беспилотника MQ-9 и таким... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:38
2023-03-15T11:38
в мире
россия
черное море
сша
джон кирби
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Александр Виндман обеспокоен, что Россия может поднять обломки сбитого в небе над Черным морем беспилотника MQ-9 и таким образом получить доступ к американским технологиям, пишет Newsweek.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил CNN, что Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки.Как сообщило Министерство обороны России, американский аппарат MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования. Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20230315/dron-1857963921.html
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в мире, россия, черное море, сша, джон кирби, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
В мире, Россия, Черное море, США, Джон Кирби, MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)
В США испугались последствий крушения беспилотника у Крыма

Newsweek: в США обеспокоены, что Россия может заполучить технологии американских БПЛА

© AP Photo / Massoud HossainiБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Massoud Hossaini
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Александр Виндман обеспокоен, что Россия может поднять обломки сбитого в небе над Черным морем беспилотника MQ-9 и таким образом получить доступ к американским технологиям, пишет Newsweek.
«

"Я обеспокоен тем, что у России наибольшие шансы поднять обломки из моря и воспользоваться этими технологиями", — заявил бывший военный.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил CNN, что Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки.
Как сообщило Министерство обороны России, американский аппарат MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования. Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник
10:58
 
В миреРоссияЧерное мореСШАДжон КирбиMQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)
 
 
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