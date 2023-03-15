https://ria.ru/20230315/politsiya-1857999292.html
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов - РИА Новости, 15.03.2023
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов
Полиция устанавливает личности напавших на двух 12-летних девочек в краснодарском пункте выдачи заказов, сообщили в пресс-службе городского УМВД России. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:32
2023-03-15T12:32
2023-03-15T13:22
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Полиция устанавливает личности напавших на двух 12-летних девочек в краснодарском пункте выдачи заказов, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.Ранее в сети появилось видео, как в помещение заходит женщина, кричит на продавца, а затем, когда внутрь заходит девочка, хватает ее за волосы и роняет на пол. После этого в помещение заходит еще одна школьница, а за ней - взрослый мужчина. Они вместе с женщиной хватают девочку и вытаскивают ее на улицу. За дверью слышны крики о помощи. Судя по видео, инцидент произошел в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries."Полиция устанавливает личности граждан, которые напали на двух 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре. Инцидент произошёл в Музыкальном микрорайоне", - говорится в сообщении.Установлено, что нападавшие нанесли девочкам телесные повреждения в виде ушибов, ссадин и синяков. Предварительно, неизвестные "могли ошибочно воспринять в свой адрес некоторые выражения детей, общавшихся на улице". По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), максимальный срок наказания по которой - 5 лет лишения свободы.Следствие также организовало проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего, добавили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857336656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов
Полиция ищет напавших на двух 12-летних девочек в краснодарском пункте выдачи заказов
КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Полиция устанавливает личности напавших на двух 12-летних девочек в краснодарском пункте выдачи заказов, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.
Ранее в сети появилось видео, как в помещение заходит женщина, кричит на продавца, а затем, когда внутрь заходит девочка, хватает ее за волосы и роняет на пол. После этого в помещение заходит еще одна школьница, а за ней - взрослый мужчина. Они вместе с женщиной хватают девочку и вытаскивают ее на улицу. За дверью слышны крики о помощи. Судя по видео, инцидент произошел в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries
.
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"Полиция устанавливает личности граждан, которые напали на двух 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре. Инцидент произошёл в Музыкальном микрорайоне", - говорится в сообщении.
Установлено, что нападавшие нанесли девочкам телесные повреждения в виде ушибов, ссадин и синяков. Предварительно, неизвестные "могли ошибочно воспринять в свой адрес некоторые выражения детей, общавшихся на улице". По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), максимальный срок наказания по которой - 5 лет лишения свободы.
Следствие также организовало проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего, добавили в СУСК РФ по Краснодарскому краю
.
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