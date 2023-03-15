https://ria.ru/20230315/politsiya-1857999292.html

В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов

В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов - РИА Новости, 15.03.2023

В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов

Полиция устанавливает личности напавших на двух 12-летних девочек в краснодарском пункте выдачи заказов, сообщили в пресс-службе городского УМВД России. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:32

2023-03-15T12:32

2023-03-15T13:22

происшествия

россия

краснодар

краснодарский край

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Полиция устанавливает личности напавших на двух 12-летних девочек в краснодарском пункте выдачи заказов, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.Ранее в сети появилось видео, как в помещение заходит женщина, кричит на продавца, а затем, когда внутрь заходит девочка, хватает ее за волосы и роняет на пол. После этого в помещение заходит еще одна школьница, а за ней - взрослый мужчина. Они вместе с женщиной хватают девочку и вытаскивают ее на улицу. За дверью слышны крики о помощи. Судя по видео, инцидент произошел в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries."Полиция устанавливает личности граждан, которые напали на двух 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре. Инцидент произошёл в Музыкальном микрорайоне", - говорится в сообщении.Установлено, что нападавшие нанесли девочкам телесные повреждения в виде ушибов, ссадин и синяков. Предварительно, неизвестные "могли ошибочно воспринять в свой адрес некоторые выражения детей, общавшихся на улице". По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), максимальный срок наказания по которой - 5 лет лишения свободы.Следствие также организовало проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего, добавили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857336656.html

https://ria.ru/20230311/izbienie-1857252033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)