Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 15.03.2023 (обновлено: 13:22 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/politsiya-1857999292.html
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов - РИА Новости, 15.03.2023
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов
Полиция устанавливает личности напавших на двух 12-летних девочек в краснодарском пункте выдачи заказов, сообщили в пресс-службе городского УМВД России. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:32
2023-03-15T13:22
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Полиция устанавливает личности напавших на двух 12-летних девочек в краснодарском пункте выдачи заказов, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.Ранее в сети появилось видео, как в помещение заходит женщина, кричит на продавца, а затем, когда внутрь заходит девочка, хватает ее за волосы и роняет на пол. После этого в помещение заходит еще одна школьница, а за ней - взрослый мужчина. Они вместе с женщиной хватают девочку и вытаскивают ее на улицу. За дверью слышны крики о помощи. Судя по видео, инцидент произошел в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries."Полиция устанавливает личности граждан, которые напали на двух 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре. Инцидент произошёл в Музыкальном микрорайоне", - говорится в сообщении.Установлено, что нападавшие нанесли девочкам телесные повреждения в виде ушибов, ссадин и синяков. Предварительно, неизвестные "могли ошибочно воспринять в свой адрес некоторые выражения детей, общавшихся на улице". По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), максимальный срок наказания по которой - 5 лет лишения свободы.Следствие также организовало проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего, добавили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857336656.html
https://ria.ru/20230311/izbienie-1857252033.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов

Полиция ищет напавших на двух 12-летних девочек в краснодарском пункте выдачи заказов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Полиция устанавливает личности напавших на двух 12-летних девочек в краснодарском пункте выдачи заказов, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.
Ранее в сети появилось видео, как в помещение заходит женщина, кричит на продавца, а затем, когда внутрь заходит девочка, хватает ее за волосы и роняет на пол. После этого в помещение заходит еще одна школьница, а за ней - взрослый мужчина. Они вместе с женщиной хватают девочку и вытаскивают ее на улицу. За дверью слышны крики о помощи. Судя по видео, инцидент произошел в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В Новороссийске задержали мужчину, напавшего на подростка в маршрутке
12 марта, 13:41
"Полиция устанавливает личности граждан, которые напали на двух 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре. Инцидент произошёл в Музыкальном микрорайоне", - говорится в сообщении.
Установлено, что нападавшие нанесли девочкам телесные повреждения в виде ушибов, ссадин и синяков. Предварительно, неизвестные "могли ошибочно воспринять в свой адрес некоторые выражения детей, общавшихся на улице". По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), максимальный срок наказания по которой - 5 лет лишения свободы.
Следствие также организовало проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего, добавили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
СК проверяет данные об избиении школьницы в пермских Березниках
11 марта, 18:59
 
ПроисшествияРоссияКраснодарКраснодарский крайWildberriesСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала