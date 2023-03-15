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Вышли на новый этап. Зачем Асад прилетел в Москву - РИА Новости, 15.03.2023
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19:10 15.03.2023 (обновлено: 19:24 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/politika-1858117412.html
Вышли на новый этап. Зачем Асад прилетел в Москву
Вышли на новый этап. Зачем Асад прилетел в Москву - РИА Новости, 15.03.2023
Вышли на новый этап. Зачем Асад прилетел в Москву
Президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию с официальным визитом. В среду он провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем беседовали главы государств — в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:10
2023-03-15T19:24
в мире
сирия
россия
москва
владимир путин
башар асад
сергей шойгу
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию с официальным визитом. В среду он провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем беседовали главы государств — в материале РИА Новости.Борьба с терроризмомКак отметил Путин, Москва и Дамаск находятся в постоянном контакте. "Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских Вооруженных сил, в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом. Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую, внутриполитическую ситуацию", — подчеркнул президент.Асад, в свою очередь, поблагодарил Россию от всего сирийского народа "за стойкую позицию на международной арене". "Это позиция, которая исходит из суверенитета Сирийской Арабской Республики и единства ее земель, отражение террора, а также отталкивание всех иностранных наземных вооруженных сил, которые там находятся", — сказал он.Глава Минобороны Сергей Шойгу встретился с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом. Российский министр напомнил, что обе страны за последние годы прошли огромный путь в освобождении Сирии от международного терроризма. "Впереди еще, конечно, немало работы, но многое сделано", — уточнил он.Об СВОСирийский президент подтвердил поддержку российской специальной военной операции на Украине. После ее начала Асад в Москве не бывал: предыдущий визит состоялся в 2021-м."Я хочу сейчас воспользоваться моментом &lt;…&gt; и повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации против старых и новых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их", — заявил лидер Сирии.О помощи и взаимодействииПутин коснулся и недавнего стихийного бедствия в САР. "Мы, как настоящие друзья, пытаемся вас поддержать, — заверил президент. — Здесь, как вы знаете, работали и наши подразделения по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям, и представители Вооруженных сил, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясения".Сотрудничество, несмотря ни на что, развивается, в том числе в экономике, продолжил Путин. Так, в прошлом году взаимный товарооборот увеличился на семь процентов. А в 2024-м Россия и САР отметят 80-летие дипломатических отношений.Сирийский президент тоже отметил прочность связей и выразил удовлетворенность результатами работы российско-сирийской межправительственной комиссии. "Этот визит откроет новый аспект в отношениях между Сирией и Россией и принесет результаты, от которых можно будет исходить в нашем взаимодействии", — подчеркнул Асад.Главный союзникДиректор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что Москва должна поддерживать Дамаск, если хочет сохранить статус великой державы. "В Сирии есть проблемы с продовольствием и горюче-смазочными материалами, значительная часть страны оккупирована. Много вопросов возникает в связи с тем, что будет, если Реджеп Тайип Эрдоган не выиграет президентские выборы", — обозначил примерные темы переговоров эксперт.Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов сказал, что Дамаск — главный союзник России на Ближнем Востоке, поэтому для Москвы эта встреча очень важна. В сложившихся условиях переговоры способны повлиять на очень многое."Принятые решения наверняка скажутся на дальнейшем развитии региона. Китай уже подготовил для этого базу, когда примирил Иран и Саудовскую Аравию. Москва, Дамаск, Тегеран и Пекин могут переформатировать всю систему взаимоотношений на Ближнем Востоке", — полагает эксперт.Если раньше США пытались создать "арабскую НАТО", то теперь ситуация в корне изменилась. Китай укрепил безопасность Ирана, а Россия поможет с этим Сирии. В частности, нужно добиться того, чтобы Израиль прекратил атаки.
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в мире, сирия, россия, москва, владимир путин, башар асад, сергей шойгу
В мире, Сирия, Россия, Москва, Владимир Путин, Башар Асад, Сергей Шойгу

Вышли на новый этап. Зачем Асад прилетел в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию с официальным визитом. В среду он провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем беседовали главы государств — в материале РИА Новости.

Борьба с терроризмом

Как отметил Путин, Москва и Дамаск находятся в постоянном контакте.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
"Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских Вооруженных сил, в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом. Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую, внутриполитическую ситуацию", — подчеркнул президент.
Асад, в свою очередь, поблагодарил Россию от всего сирийского народа "за стойкую позицию на международной арене". "Это позиция, которая исходит из суверенитета Сирийской Арабской Республики и единства ее земель, отражение террора, а также отталкивание всех иностранных наземных вооруженных сил, которые там находятся", — сказал он.
Глава Минобороны Сергей Шойгу встретился с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом. Российский министр напомнил, что обе страны за последние годы прошли огромный путь в освобождении Сирии от международного терроризма. "Впереди еще, конечно, немало работы, но многое сделано", — уточнил он.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии

Об СВО

Сирийский президент подтвердил поддержку российской специальной военной операции на Украине. После ее начала Асад в Москве не бывал: предыдущий визит состоялся в 2021-м.
"Я хочу сейчас воспользоваться моментом <…> и повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации против старых и новых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их", — заявил лидер Сирии.

О помощи и взаимодействии

Путин коснулся и недавнего стихийного бедствия в САР. "Мы, как настоящие друзья, пытаемся вас поддержать, — заверил президент. — Здесь, как вы знаете, работали и наши подразделения по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям, и представители Вооруженных сил, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясения".
© AP Photo / Omar SanadikiРоссийский солдат возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
Российский солдат возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российский солдат возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
Сотрудничество, несмотря ни на что, развивается, в том числе в экономике, продолжил Путин. Так, в прошлом году взаимный товарооборот увеличился на семь процентов. А в 2024-м Россия и САР отметят 80-летие дипломатических отношений.
Сирийский президент тоже отметил прочность связей и выразил удовлетворенность результатами работы российско-сирийской межправительственной комиссии. "Этот визит откроет новый аспект в отношениях между Сирией и Россией и принесет результаты, от которых можно будет исходить в нашем взаимодействии", — подчеркнул Асад.

Главный союзник

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что Москва должна поддерживать Дамаск, если хочет сохранить статус великой державы. "В Сирии есть проблемы с продовольствием и горюче-смазочными материалами, значительная часть страны оккупирована. Много вопросов возникает в связи с тем, что будет, если Реджеп Тайип Эрдоган не выиграет президентские выборы", — обозначил примерные темы переговоров эксперт.
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов сказал, что Дамаск — главный союзник России на Ближнем Востоке, поэтому для Москвы эта встреча очень важна. В сложившихся условиях переговоры способны повлиять на очень многое.
"Принятые решения наверняка скажутся на дальнейшем развитии региона. Китай уже подготовил для этого базу, когда примирил Иран и Саудовскую Аравию. Москва, Дамаск, Тегеран и Пекин могут переформатировать всю систему взаимоотношений на Ближнем Востоке", — полагает эксперт.
Если раньше США пытались создать "арабскую НАТО", то теперь ситуация в корне изменилась. Китай укрепил безопасность Ирана, а Россия поможет с этим Сирии. В частности, нужно добиться того, чтобы Израиль прекратил атаки.
 
В миреСирияРоссияМоскваВладимир ПутинБашар АсадСергей Шойгу
 
 
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