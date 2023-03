https://ria.ru/20230315/politika-1857789458.html

"Козлы отпущения". США и Европа нашли виновных в подрыве "Северных потоков"

На Западе продолжают выдвигать версии сентябрьского теракта на трубопроводах в Балтийском море. При этом СМИ и официальные лица категорически отрицают то, что в

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На Западе продолжают выдвигать версии сентябрьского теракта на трубопроводах в Балтийском море. При этом СМИ и официальные лица категорически отрицают то, что в этом могут быть замешаны спецслужбы США или ЕС. Россию по-прежнему не допускают к расследованию. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.Украинский следРасследование ведут Дания, Германия и Швеция — с активным участием США.Как сообщает The New York Times, разведданные, с которыми ознакомились американские официальные лица, свидетельствуют о том, что теракт совершила некая проукраинская группа.Источники NYT подчеркивают: у них нет доказательств причастности к диверсии президента Владимира Зеленского или его приближенных. Также они не уверены, что преступники действовали по указанию каких-либо правительственных киевских структур.Тем не менее некоторые официальные лица склоняются к версии, что за атакой на трубопровод стоит Киев, отмечает издание.После этой публикации советник Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter, что Украина "не имеет никакого отношения к аварии в Балтийском море", а сам он не располагает информацией о проукраинских "диверсионных группах"."Переводят стрелки"NYT выступила после того, как известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш обнародовал свою версию теракта. По его данным, взрыв устроили американские водолазы, заложив взрывчатку во время учений НАТО.Херш утверждает, что решение принимали Джо Байден и его окружение. В частности — помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд.Белый дом все отрицает. Критики Херша припомнили в Сети, что журналист, прославившийся несколькими расследованиями и удостоенный престижной Пулитцеровской премии, не раз пользовался ненадежными источниками. Но то, что продемократическая NYT попыталась переключить внимание с Вашингтона на Киев, лишь усилило подозрения.Европейские версииБританская The Times сообщила: американцы давно знали об "украинском следе" в диверсии. Однако эту информацию утаивали, дабы не обострять отношения Киева с западными союзниками.Источник газеты The Daily Telegraph называет организатором теракта некоего украинского бизнесмена.Немецкая Die Zeit оперативно отрапортовала, что в диверсионную группу входили шесть человек: пять мужчин и одна женщина. Они будто бы арендовали яхту у польской компании, принадлежащей, предположительно, двум украинцам.Der Spiegel тут же уточнил: судно называется Bavaria Cruiser 50 Andromeda ("Андромеда"). Яхта находится в одном из немецких портов, а следователи якобы еще в январе обнаружили на борту следы взрывчатого вещества.В Bild усомнились, что парусная яхта годится для теракта. Одной взрывчатки потребовалось бы примерно две тонны, и это не считая веса диверсантов и другого снаряжения. Грузоподъемность же "Андромеды" всего три тонны.В дискуссию пришлось вмешаться министру обороны Борису Писториусу. "Необходимо четко различать, была ли это украинская группировка, то есть по заказу Украины, или же проукраинская, действовавшая без ведома правительства", — указал он.Пока СМИ занимались яхтой, депутат от Христианско-демократического союза Родерик Кизеветтер выдвинул совсем уж оригинальную версию: виноваты браконьеры, глушившие рыбу. И вообще, кто бы ни устроил теракт, надо не забывать о главном — дальнейшей помощи Украине. Осенью Кизеветтер уже упрекал Шольца в нерешительности и сейчас тоже, пользуясь случаем, требует усилить поддержку Киева.Как Вашингтон и Варшава проговорилисьЗа продвижением "украинской" версии может стоять попытка прикрыть США, считает обозреватель турецкого издания Evrensel Юсел Оздемир. Прокуратура ФРГ, отмечает он, располагает доказательствами участия Вашингтона в диверсии. Неслучайно Шольц в начале марта спешно направился с визитом к Байдену.Возможно, он показал союзнику компромат. Вопрос в том, что Берлин получил в обмен на молчание, добавляет Оздемир.Байден действительно угрожал "Северным потокам". "Я обещаю вам, что мы сможем их остановить", — заявил как-то президент, отвечая на уточняющий вопрос из зала.Показательно и другое. Сразу после первого взрыва бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опубликовал в Twitter сообщение "Спасибо, США" с фотографией места происшествия. Вскоре твит был удален, но его многие запомнили.Реакция РоссииМосква критически воспринимает спекуляции по "Северным потокам". По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, "сливы" в западных СМИ организуют, чтобы отвлечь внимание."Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторенной дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку", — отметила она."Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать", — сказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.Россия добивается допуска к международному расследованию. Как сообщил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский, Москва продвигает проект резолюции Совбеза о создании специальной комиссии. В СБ распространили переписку с Данией, Швецией и Германией. Документы позволяют "убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", уточнил дипломат.Пока ооновского решения нет. А чехарда с версиями теракта, спровоцированная США, Великобританией и Германией, говорит о том, что в объективном расследовании Запад не заинтересован.

