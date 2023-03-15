"Козлы отпущения". США и Европа нашли виновных в подрыве "Северных потоков"
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На Западе продолжают выдвигать версии сентябрьского теракта на трубопроводах в Балтийском море. При этом СМИ и официальные лица категорически отрицают то, что в этом могут быть замешаны спецслужбы США или ЕС. Россию по-прежнему не допускают к расследованию. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.
Украинский след
Расследование ведут Дания, Германия и Швеция — с активным участием США.
© Инфографика . CC BY-SA 3.0 / NordNordWestДиверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2"
© Инфографика . CC BY-SA 3.0 / NordNordWest
Диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2"
Как сообщает The New York Times, разведданные, с которыми ознакомились американские официальные лица, свидетельствуют о том, что теракт совершила некая проукраинская группа.
Источники NYT подчеркивают: у них нет доказательств причастности к диверсии президента Владимира Зеленского или его приближенных. Также они не уверены, что преступники действовали по указанию каких-либо правительственных киевских структур.
Тем не менее некоторые официальные лица склоняются к версии, что за атакой на трубопровод стоит Киев, отмечает издание.
После этой публикации советник Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter, что Украина "не имеет никакого отношения к аварии в Балтийском море", а сам он не располагает информацией о проукраинских "диверсионных группах".
"Переводят стрелки"
NYT выступила после того, как известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш обнародовал свою версию теракта. По его данным, взрыв устроили американские водолазы, заложив взрывчатку во время учений НАТО.
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш
Херш утверждает, что решение принимали Джо Байден и его окружение. В частности — помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд.
Белый дом все отрицает. Критики Херша припомнили в Сети, что журналист, прославившийся несколькими расследованиями и удостоенный престижной Пулитцеровской премии, не раз пользовался ненадежными источниками. Но то, что продемократическая NYT попыталась переключить внимание с Вашингтона на Киев, лишь усилило подозрения.
Европейские версии
Британская The Times сообщила: американцы давно знали об "украинском следе" в диверсии. Однако эту информацию утаивали, дабы не обострять отношения Киева с западными союзниками.
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Источник газеты The Daily Telegraph называет организатором теракта некоего украинского бизнесмена.
Немецкая Die Zeit оперативно отрапортовала, что в диверсионную группу входили шесть человек: пять мужчин и одна женщина. Они будто бы арендовали яхту у польской компании, принадлежащей, предположительно, двум украинцам.
Der Spiegel тут же уточнил: судно называется Bavaria Cruiser 50 Andromeda ("Андромеда"). Яхта находится в одном из немецких портов, а следователи якобы еще в январе обнаружили на борту следы взрывчатого вещества.
В Bild усомнились, что парусная яхта годится для теракта. Одной взрывчатки потребовалось бы примерно две тонны, и это не считая веса диверсантов и другого снаряжения. Грузоподъемность же "Андромеды" всего три тонны.
В дискуссию пришлось вмешаться министру обороны Борису Писториусу. "Необходимо четко различать, была ли это украинская группировка, то есть по заказу Украины, или же проукраинская, действовавшая без ведома правительства", — указал он.
© AP Photo / Michael SohnМинистр обороны Германии Борис Писториус в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине
Пока СМИ занимались яхтой, депутат от Христианско-демократического союза Родерик Кизеветтер выдвинул совсем уж оригинальную версию: виноваты браконьеры, глушившие рыбу. И вообще, кто бы ни устроил теракт, надо не забывать о главном — дальнейшей помощи Украине. Осенью Кизеветтер уже упрекал Шольца в нерешительности и сейчас тоже, пользуясь случаем, требует усилить поддержку Киева.
Как Вашингтон и Варшава проговорились
За продвижением "украинской" версии может стоять попытка прикрыть США, считает обозреватель турецкого издания Evrensel Юсел Оздемир. Прокуратура ФРГ, отмечает он, располагает доказательствами участия Вашингтона в диверсии. Неслучайно Шольц в начале марта спешно направился с визитом к Байдену.
© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
Возможно, он показал союзнику компромат. Вопрос в том, что Берлин получил в обмен на молчание, добавляет Оздемир.
Байден действительно угрожал "Северным потокам". "Я обещаю вам, что мы сможем их остановить", — заявил как-то президент, отвечая на уточняющий вопрос из зала.
Показательно и другое. Сразу после первого взрыва бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опубликовал в Twitter сообщение "Спасибо, США" с фотографией места происшествия. Вскоре твит был удален, но его многие запомнили.
Реакция России
Москва критически воспринимает спекуляции по "Северным потокам". По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, "сливы" в западных СМИ организуют, чтобы отвлечь внимание.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
"Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторенной дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку", — отметила она.
"Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать", — сказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Россия добивается допуска к международному расследованию. Как сообщил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский, Москва продвигает проект резолюции Совбеза о создании специальной комиссии. В СБ распространили переписку с Данией, Швецией и Германией. Документы позволяют "убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", уточнил дипломат.
Пока ооновского решения нет. А чехарда с версиями теракта, спровоцированная США, Великобританией и Германией, говорит о том, что в объективном расследовании Запад не заинтересован.