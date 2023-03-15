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Под Воронежем пропал одиннадцатилетний мальчик - РИА Новости, 15.03.2023
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10:04 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/poiski-1857947918.html
Под Воронежем пропал одиннадцатилетний мальчик
Под Воронежем пропал одиннадцатилетний мальчик - РИА Новости, 15.03.2023
Под Воронежем пропал одиннадцатилетний мальчик
Одиннадцатилетнего мальчика, который во вторник вышел из школы и не вернулся домой, ищут под Воронежем, сообщает воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:04
2023-03-15T10:04
воронеж
нововоронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, который во вторник вышел из школы и не вернулся домой, ищут под Воронежем, сообщает воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". О поиске ребенка, который пропал в Нововоронеже, было объявлено в ночь на среду. "Четырнадцатого марта 2023 года около 12.25 (мск) вышел из школы, но домой не пришёл", - говорится в сообщении. Ребенок был одет в черную куртку с оранжевыми полосками, темно-синие брюки, белые кроссовки и черную шапку. С собой у мальчика черный рюкзак. Как пояснил РИА Новости представитель поисковиков, на данный момент ребенок еще не найден.
https://ria.ru/20221114/poiski-1831272011.html
https://ria.ru/20230131/telo-1848723953.html
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воронеж, нововоронеж, происшествия
Воронеж, Нововоронеж, Происшествия
Под Воронежем пропал одиннадцатилетний мальчик

Под Воронежем вышел из школы и не вернулся домой одиннадцатилетний мальчик

© Фото : предоставлено ПСО «Лиза Алерт»Поиски ребенка
Поиски ребенка - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : предоставлено ПСО «Лиза Алерт»
Поиски ребенка. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, который во вторник вышел из школы и не вернулся домой, ищут под Воронежем, сообщает воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт".
О поиске ребенка, который пропал в Нововоронеже, было объявлено в ночь на среду.
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"Четырнадцатого марта 2023 года около 12.25 (мск) вышел из школы, но домой не пришёл", - говорится в сообщении.
Ребенок был одет в черную куртку с оранжевыми полосками, темно-синие брюки, белые кроссовки и черную шапку.
С собой у мальчика черный рюкзак.
Как пояснил РИА Новости представитель поисковиков, на данный момент ребенок еще не найден.
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