https://ria.ru/20230315/poiski-1857947918.html

Под Воронежем пропал одиннадцатилетний мальчик

Под Воронежем пропал одиннадцатилетний мальчик - РИА Новости, 15.03.2023

Под Воронежем пропал одиннадцатилетний мальчик

Одиннадцатилетнего мальчика, который во вторник вышел из школы и не вернулся домой, ищут под Воронежем, сообщает воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:04

2023-03-15T10:04

2023-03-15T10:04

воронеж

нововоронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, который во вторник вышел из школы и не вернулся домой, ищут под Воронежем, сообщает воронежский поисковый отряд "Лиза Алерт". О поиске ребенка, который пропал в Нововоронеже, было объявлено в ночь на среду. "Четырнадцатого марта 2023 года около 12.25 (мск) вышел из школы, но домой не пришёл", - говорится в сообщении. Ребенок был одет в черную куртку с оранжевыми полосками, темно-синие брюки, белые кроссовки и черную шапку. С собой у мальчика черный рюкзак. Как пояснил РИА Новости представитель поисковиков, на данный момент ребенок еще не найден.

https://ria.ru/20221114/poiski-1831272011.html

https://ria.ru/20230131/telo-1848723953.html

воронеж

нововоронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронеж, нововоронеж, происшествия