https://ria.ru/20230315/pogoda-1857992246.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 15.03.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Комфортная погода с дневной температурой чуть выше нуля и без осадков ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:13
2023-03-15T12:13
2023-03-15T12:13
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комфортная погода с дневной температурой чуть выше нуля и без осадков ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи будут морозными, мы ждем, что в ночь на субботу минимальная температура будет минус шесть - минус восемь, дневная температура - слабоположительная, от нуля до плюс двух градусов", - рассказала Позднякова. Она добавила, что практически такая же погода сохранится и в воскресенье. "Ветер будет довольно слабый, поэтому погода будет довольно комфортная для отдыха", - подчеркнула синоптик. Метеоролог уточнила, что влияние антициклона сохранится и в понедельник . Ожидается переменная облачность, без осадков, ночь также будет морозной, а днем чуть потеплеет - до плюс трех - плюс пяти.
https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
В Москве на выходных ожидают комфортную погоду без осадков и температуру чуть выше нуля
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комфортная погода с дневной температурой чуть выше нуля и без осадков ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи будут морозными, мы ждем, что в ночь на субботу минимальная температура будет минус шесть - минус восемь, дневная температура - слабоположительная, от нуля до плюс двух градусов", - рассказала Позднякова
.
Она добавила, что практически такая же погода сохранится и в воскресенье.
"Ветер будет довольно слабый, поэтому погода будет довольно комфортная для отдыха", - подчеркнула синоптик.
Метеоролог уточнила, что влияние антициклона сохранится и в понедельник . Ожидается переменная облачность, без осадков, ночь также будет морозной, а днем чуть потеплеет - до плюс трех - плюс пяти.
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