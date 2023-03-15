https://ria.ru/20230315/pogoda-1857992246.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные - РИА Новости, 15.03.2023

Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Комфортная погода с дневной температурой чуть выше нуля и без осадков ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:13

2023-03-15T12:13

2023-03-15T12:13

общество

москва

татьяна позднякова

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комфортная погода с дневной температурой чуть выше нуля и без осадков ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи будут морозными, мы ждем, что в ночь на субботу минимальная температура будет минус шесть - минус восемь, дневная температура - слабоположительная, от нуля до плюс двух градусов", - рассказала Позднякова. Она добавила, что практически такая же погода сохранится и в воскресенье. "Ветер будет довольно слабый, поэтому погода будет довольно комфортная для отдыха", - подчеркнула синоптик. Метеоролог уточнила, что влияние антициклона сохранится и в понедельник . Ожидается переменная облачность, без осадков, ночь также будет морозной, а днем чуть потеплеет - до плюс трех - плюс пяти.

https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, татьяна позднякова, погода