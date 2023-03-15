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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 15.03.2023
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08:20 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/pogoda-1857930278.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 15.03.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Весенняя погода ожидает москвичей в среду - переменная облачность, без осадков и до плюс 9 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:20
2023-03-15T08:20
погода
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Весенняя погода ожидает москвичей в среду - переменная облачность, без осадков и до плюс 9 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Погода у нас сегодня будет прямо весенняя. Переменная облачность, без осадков. Днем в столице - плюс 7-9, в Подмосковье - от 5 до 10 тепла", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html
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погода, московская область (подмосковье), москва
Погода, Московская область (Подмосковье), Москва
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается облачность и до девяти градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Весенняя погода ожидает москвичей в среду - переменная облачность, без осадков и до плюс 9 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Погода у нас сегодня будет прямо весенняя. Переменная облачность, без осадков. Днем в столице - плюс 7-9, в Подмосковье - от 5 до 10 тепла", - рассказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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ПогодаМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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