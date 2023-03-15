https://ria.ru/20230315/pogoda-1857930278.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 15.03.2023

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Весенняя погода ожидает москвичей в среду - переменная облачность, без осадков и до плюс 9 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:20

2023-03-15T08:20

2023-03-15T08:20

погода

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Весенняя погода ожидает москвичей в среду - переменная облачность, без осадков и до плюс 9 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Погода у нас сегодня будет прямо весенняя. Переменная облачность, без осадков. Днем в столице - плюс 7-9, в Подмосковье - от 5 до 10 тепла", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html

московская область (подмосковье)

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, московская область (подмосковье), москва