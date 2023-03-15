https://ria.ru/20230315/pogoda-1857930278.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 15.03.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Весенняя погода ожидает москвичей в среду - переменная облачность, без осадков и до плюс 9 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:20
2023-03-15T08:20
2023-03-15T08:20
погода
московская область (подмосковье)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Весенняя погода ожидает москвичей в среду - переменная облачность, без осадков и до плюс 9 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Погода у нас сегодня будет прямо весенняя. Переменная облачность, без осадков. Днем в столице - плюс 7-9, в Подмосковье - от 5 до 10 тепла", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_1071:99:2981:1532_1920x0_80_0_0_f6b6e72a12f5fc5ed30502cc17845656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, московская область (подмосковье), москва
Погода, Московская область (Подмосковье), Москва
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается облачность и до девяти градусов тепла