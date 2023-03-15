https://ria.ru/20230315/podmoskove-1857979804.html

Минздрав: охват иммунизации против кори в Подмосковье превышает 95%

Минздрав: охват иммунизации против кори в Подмосковье превышает 95% - РИА Новости, 15.03.2023

Минздрав: охват иммунизации против кори в Подмосковье превышает 95%

Охват иммунизации против кори в Московской области превышает 95%, в связи с проведением подчищающей иммунизации предусмотрена закупка дополнительных доз... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:42

2023-03-15T11:42

2023-03-15T11:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857978730_0:195:2509:1606_1920x0_80_0_0_4ff8d7a68d80c1be737b764c8fbded2e.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Охват иммунизации против кори в Московской области превышает 95%, в связи с проведением подчищающей иммунизации предусмотрена закупка дополнительных доз вакцины, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. "Общий охват иммунизацией против кори в Подмосковье превышает 95%. С 3 апреля, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, в Подмосковье будет проводиться подчищающая вакцинация против кори гражданам, которые ранее не болели корью, не были вакцинированы или ревакцинированы, в том числе трудовым мигрантам. В связи с этим предусмотрена дополнительная закупка доз вакцины против кори", - говорится в сообщении. Сделать прививку можно будет в пункте вакцинации в поликлинике, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230314/deti-1857834888.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь