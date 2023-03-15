https://ria.ru/20230315/podmoskove-1857979804.html
Минздрав: охват иммунизации против кори в Подмосковье превышает 95%
Минздрав: охват иммунизации против кори в Подмосковье превышает 95% - РИА Новости, 15.03.2023
Минздрав: охват иммунизации против кори в Подмосковье превышает 95%
Охват иммунизации против кори в Московской области превышает 95%, в связи с проведением подчищающей иммунизации предусмотрена закупка дополнительных доз... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:42
2023-03-15T11:42
2023-03-15T11:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
корь
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Охват иммунизации против кори в Московской области превышает 95%, в связи с проведением подчищающей иммунизации предусмотрена закупка дополнительных доз вакцины, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. "Общий охват иммунизацией против кори в Подмосковье превышает 95%. С 3 апреля, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, в Подмосковье будет проводиться подчищающая вакцинация против кори гражданам, которые ранее не болели корью, не были вакцинированы или ревакцинированы, в том числе трудовым мигрантам. В связи с этим предусмотрена дополнительная закупка доз вакцины против кори", - говорится в сообщении. Сделать прививку можно будет в пункте вакцинации в поликлинике, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230314/deti-1857834888.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь