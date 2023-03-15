https://ria.ru/20230315/podmoskove-1857963842.html
Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье
Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2023
Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье
Сервисный комплекс для ремонта, обслуживания и диагностики грузовых автомобилей "КамАЗ" построят в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:14
2023-03-15T11:14
2023-03-15T11:14
новости подмосковья
камаз (завод)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сервисный комплекс для ремонта, обслуживания и диагностики грузовых автомобилей "КамАЗ" построят в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Сервисный центр расположится в городском округе Ленинский. Здание площадью более 2,6 тысячи квадратных метров оснастят ремонтными ямами, тормозными стендами и стендами для диагностики и ремонта, линиями раздачи масла и специальными инструментами. В смену планируется обслуживать до 14 грузовых машин."Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Строительство объекта поможет создать в городском округе Ленинский 61 рабочее место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230315/rezina-1857960834.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камаз (завод), московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, КамАЗ (завод), Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сервисный комплекс для ремонта, обслуживания и диагностики грузовых автомобилей "КамАЗ" построят в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Сервисный центр расположится в городском округе Ленинский. Здание площадью более 2,6 тысячи квадратных метров оснастят ремонтными ямами, тормозными стендами и стендами для диагностики и ремонта, линиями раздачи масла и специальными инструментами. В смену планируется обслуживать до 14 грузовых машин.
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"Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Строительство объекта поможет создать в городском округе Ленинский 61 рабочее место", - говорится в сообщении.