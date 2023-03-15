https://ria.ru/20230315/podmoskove-1857963842.html

Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье

Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2023

Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье

Сервисный комплекс для ремонта, обслуживания и диагностики грузовых автомобилей "КамАЗ" построят в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:14

2023-03-15T11:14

2023-03-15T11:14

новости подмосковья

камаз (завод)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сервисный комплекс для ремонта, обслуживания и диагностики грузовых автомобилей "КамАЗ" построят в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Сервисный центр расположится в городском округе Ленинский. Здание площадью более 2,6 тысячи квадратных метров оснастят ремонтными ямами, тормозными стендами и стендами для диагностики и ремонта, линиями раздачи масла и специальными инструментами. В смену планируется обслуживать до 14 грузовых машин."Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Строительство объекта поможет создать в городском округе Ленинский 61 рабочее место", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230315/rezina-1857960834.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

камаз (завод), московская область (подмосковье)