Рейтинг@Mail.ru
Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
11:14 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/podmoskove-1857963842.html
Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье
Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2023
Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье
Сервисный комплекс для ремонта, обслуживания и диагностики грузовых автомобилей "КамАЗ" построят в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:14
2023-03-15T11:14
новости подмосковья
камаз (завод)
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857965452_0:194:2385:1536_1920x0_80_0_0_74619da43c068a68edecc7208e57d042.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сервисный комплекс для ремонта, обслуживания и диагностики грузовых автомобилей "КамАЗ" построят в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Сервисный центр расположится в городском округе Ленинский. Здание площадью более 2,6 тысячи квадратных метров оснастят ремонтными ямами, тормозными стендами и стендами для диагностики и ремонта, линиями раздачи масла и специальными инструментами. В смену планируется обслуживать до 14 грузовых машин."Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Строительство объекта поможет создать в городском округе Ленинский 61 рабочее место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230315/rezina-1857960834.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857965452_0:0:2144:1607_1920x0_80_0_0_9482b1088a9c1cc423e4d85119a2db37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камаз (завод), московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, КамАЗ (завод), Московская область (Подмосковье)

Сервисный комплекс для грузовых автомобилей откроется в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКрепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сервисный комплекс для ремонта, обслуживания и диагностики грузовых автомобилей "КамАЗ" построят в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Сервисный центр расположится в городском округе Ленинский. Здание площадью более 2,6 тысячи квадратных метров оснастят ремонтными ямами, тормозными стендами и стендами для диагностики и ремонта, линиями раздачи масла и специальными инструментами. В смену планируется обслуживать до 14 грузовых машин.
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Минтранс МО предостерег автовладельцев от перехода на летнюю на резину
10:50
"Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей. Строительство объекта поможет создать в городском округе Ленинский 61 рабочее место", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяКамАЗ (завод)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала