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МСП Банк поддержал производителя мясных изделий из СКФО - РИА Новости, 15.03.2023
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17:00 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/podderzhka-1858009769.html
МСП Банк поддержал производителя мясных изделий из СКФО
МСП Банк поддержал производителя мясных изделий из СКФО - РИА Новости, 15.03.2023
МСП Банк поддержал производителя мясных изделий из СКФО
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках повышения доступности финансовой поддержки для малого бизнеса Северо-Кавказского федерального округа помог... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:00
2023-03-15T17:00
мсп банк
корпорация мсп
скфо
северо-кавказский федеральный округ
ставропольский край
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках повышения доступности финансовой поддержки для малого бизнеса Северо-Кавказского федерального округа помог расширить производство мясных изделий индивидуальному предпринимателю из Ставрополья, сообщает пресс-служба банка.Кредит "Экспресс-поддержка" без обеспечения на сумму 900 тысяч рублей и сроком 36 месяцев получил предприниматель из села Юца.На эти средства будет куплено новое оборудование для переработки субпродуктов говядины, что позволит повысить качество и расширить ассортимент конечного продукта, а также увеличит выручку предприятия, говорится в сообщении.МСП Банк участвует в реализации задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230206/podderzhka-1849977738.html
скфо
северо-кавказский федеральный округ
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мсп банк, корпорация мсп, скфо, северо-кавказский федеральный округ, ставропольский край, новости компаний - экономика
МСП Банк, Корпорация МСП, СКФО, Северо-Кавказский Федеральный округ, Ставропольский край, Новости компаний - Экономика

МСП Банк поддержал производителя мясных изделий из СКФО

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкРабота мясного цеха
Работа мясного цеха - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
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Работа мясного цеха. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках повышения доступности финансовой поддержки для малого бизнеса Северо-Кавказского федерального округа помог расширить производство мясных изделий индивидуальному предпринимателю из Ставрополья, сообщает пресс-служба банка.
Кредит "Экспресс-поддержка" без обеспечения на сумму 900 тысяч рублей и сроком 36 месяцев получил предприниматель из села Юца.
На эти средства будет куплено новое оборудование для переработки субпродуктов говядины, что позволит повысить качество и расширить ассортимент конечного продукта, а также увеличит выручку предприятия, говорится в сообщении.
«
"Обеспечивать малый и средний бизнес СКФО финансированием – одна из приоритетных задач нашего банка. Согласно ей, до конца текущего года бизнесу в регионе будет оказана финансовая поддержка в объеме не менее 3,35 миллиарда рублей", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, которого цитирует пресс-служба.
МСП Банк участвует в реализации задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Логотип корпорации МСП
Объем поддержки предпринимателей МСП Банком за год превысил 124 млрд рублей
6 февраля, 11:36
 
МСП БанкКорпорация МСПСКФОСеверо-Кавказский Федеральный округСтавропольский крайНовости компаний - Экономика
 
 
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