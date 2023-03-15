https://ria.ru/20230315/podderzhka-1858009769.html

МСП Банк поддержал производителя мясных изделий из СКФО

МСП Банк поддержал производителя мясных изделий из СКФО - РИА Новости, 15.03.2023

МСП Банк поддержал производителя мясных изделий из СКФО

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках повышения доступности финансовой поддержки для малого бизнеса Северо-Кавказского федерального округа помог... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:00

2023-03-15T17:00

2023-03-15T17:00

мсп банк

корпорация мсп

скфо

северо-кавказский федеральный округ

ставропольский край

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках повышения доступности финансовой поддержки для малого бизнеса Северо-Кавказского федерального округа помог расширить производство мясных изделий индивидуальному предпринимателю из Ставрополья, сообщает пресс-служба банка.Кредит "Экспресс-поддержка" без обеспечения на сумму 900 тысяч рублей и сроком 36 месяцев получил предприниматель из села Юца.На эти средства будет куплено новое оборудование для переработки субпродуктов говядины, что позволит повысить качество и расширить ассортимент конечного продукта, а также увеличит выручку предприятия, говорится в сообщении.МСП Банк участвует в реализации задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230206/podderzhka-1849977738.html

скфо

северо-кавказский федеральный округ

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп, скфо, северо-кавказский федеральный округ, ставропольский край, новости компаний - экономика