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Начальник Генштаба США намерен провести переговоры с российским коллегой - РИА Новости, 15.03.2023
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21:43 15.03.2023 (обновлено: 22:09 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/peregovory-1858157812.html
Начальник Генштаба США намерен провести переговоры с российским коллегой
Начальник Генштаба США намерен провести переговоры с российским коллегой - РИА Новости, 15.03.2023
Начальник Генштаба США намерен провести переговоры с российским коллегой
Начальник генштаба США Марк Милли заявил, что намерен переговорить с российским коллегой Валерием Герасимовым. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:43
2023-03-15T22:09
сша
россия
валерий герасимов
марк милли
су-27
черное море
инцидент с американским беспилотником над черным морем
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Начальник генштаба США Марк Милли заявил, что намерен переговорить с российским коллегой Валерием Герасимовым."Я планирую поговорить со своим коллегой Герасимовым", - сказал Милли на пресс-конференции по итогам очередного заседания контактной группы по Украине.Ранее в среду главы оборонных ведомств США провели телефонные переговоры, темой которых стал инцидент с БПЛА над Черным морем.Министерство обороны России сообщило ранее, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский самолет Су-27.
https://ria.ru/20230315/samolety-1858146105.html
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сша, россия, валерий герасимов, марк милли, су-27, черное море, инцидент с американским беспилотником над черным морем, в мире
США, Россия, Валерий Герасимов, Марк Милли, Су-27, Черное море, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, В мире
Начальник Генштаба США намерен провести переговоры с российским коллегой

Начальник Генштаба США Милли намерен провести переговоры с российским коллегой Герасимовым

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов и Марк Милли
Валерий Герасимов и Марк Милли - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов и Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Начальник генштаба США Марк Милли заявил, что намерен переговорить с российским коллегой Валерием Герасимовым.
"Я планирую поговорить со своим коллегой Герасимовым", - сказал Милли на пресс-конференции по итогам очередного заседания контактной группы по Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Песков ответил на обвинения в неэкологичности действий России с БПЛА MQ-9
Вчера, 20:11
Ранее в среду главы оборонных ведомств США провели телефонные переговоры, темой которых стал инцидент с БПЛА над Черным морем.
«
"Мы еще не знаем, был ли перехват преднамеренным", - сказал Милли, отвечая на соответствующий вопрос.
Министерство обороны России сообщило ранее, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский самолет Су-27.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
 
СШАРоссияВалерий ГерасимовМарк МиллиСу-27Черное мореИнцидент с американским беспилотником над Черным моремВ мире
 
 
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