https://ria.ru/20230315/peregovory-1858157812.html

Начальник Генштаба США намерен провести переговоры с российским коллегой

Начальник Генштаба США намерен провести переговоры с российским коллегой - РИА Новости, 15.03.2023

Начальник Генштаба США намерен провести переговоры с российским коллегой

Начальник генштаба США Марк Милли заявил, что намерен переговорить с российским коллегой Валерием Герасимовым. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T21:43

2023-03-15T21:43

2023-03-15T22:09

сша

россия

валерий герасимов

марк милли

су-27

черное море

инцидент с американским беспилотником над черным морем

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Начальник генштаба США Марк Милли заявил, что намерен переговорить с российским коллегой Валерием Герасимовым."Я планирую поговорить со своим коллегой Герасимовым", - сказал Милли на пресс-конференции по итогам очередного заседания контактной группы по Украине.Ранее в среду главы оборонных ведомств США провели телефонные переговоры, темой которых стал инцидент с БПЛА над Черным морем.Министерство обороны России сообщило ранее, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский самолет Су-27.

https://ria.ru/20230315/samolety-1858146105.html

сша

россия

черное море

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