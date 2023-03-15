https://ria.ru/20230315/peregovory-1858140128.html
Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом
Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом - РИА Новости, 15.03.2023
Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом
Президент Польши Анджей Дуда встретился в Варшаве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщает канцелярия польского... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:45
2023-03-15T19:45
2023-03-15T19:45
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда встретился в Варшаве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщает канцелярия польского лидера. "Президент Анджей Дуда встретился в среду в Президентском дворце с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом", - говорится в сообщении. Канцелярия президента пояснила, что переговоры "касались текущей ситуации с безопасностью". На опубликованных фотографиях видно, что на встрече с Бернсом также присутствовали глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивева, а также глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.
https://ria.ru/20230213/kovitidi-1851717512.html
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в мире, польша, варшава, сша, уильям бернс, анджей дуда, марчин пшидач
В мире, Польша, Варшава, США, Уильям Бернс, Анджей Дуда, Марчин Пшидач
Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом
Президент Польши Дуда в Варшаве провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом