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Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом - РИА Новости, 15.03.2023
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19:45 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/peregovory-1858140128.html
Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом
Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом - РИА Новости, 15.03.2023
Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом
Президент Польши Анджей Дуда встретился в Варшаве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщает канцелярия польского... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:45
2023-03-15T19:45
в мире
польша
варшава
сша
уильям бернс
анджей дуда
марчин пшидач
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда встретился в Варшаве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщает канцелярия польского лидера. "Президент Анджей Дуда встретился в среду в Президентском дворце с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом", - говорится в сообщении. Канцелярия президента пояснила, что переговоры "касались текущей ситуации с безопасностью". На опубликованных фотографиях видно, что на встрече с Бернсом также присутствовали глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивева, а также глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.
https://ria.ru/20230213/kovitidi-1851717512.html
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в мире, польша, варшава, сша, уильям бернс, анджей дуда, марчин пшидач
В мире, Польша, Варшава, США, Уильям Бернс, Анджей Дуда, Марчин Пшидач
Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом

Президент Польши Дуда в Варшаве провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда встретился в Варшаве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщает канцелярия польского лидера.
"Президент Анджей Дуда встретился в среду в Президентском дворце с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом", - говорится в сообщении.
Канцелярия президента пояснила, что переговоры "касались текущей ситуации с безопасностью".
На опубликованных фотографиях видно, что на встрече с Бернсом также присутствовали глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивева, а также глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.
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