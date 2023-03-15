https://ria.ru/20230315/peregovory-1858140128.html

Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом

Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом - РИА Новости, 15.03.2023

Дуда провел переговоры с директором ЦРУ Бернсом

Президент Польши Анджей Дуда встретился в Варшаве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщает канцелярия польского... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:45

2023-03-15T19:45

2023-03-15T19:45

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марчин пшидач

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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда встретился в Варшаве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, сообщает канцелярия польского лидера. "Президент Анджей Дуда встретился в среду в Президентском дворце с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом", - говорится в сообщении. Канцелярия президента пояснила, что переговоры "касались текущей ситуации с безопасностью". На опубликованных фотографиях видно, что на встрече с Бернсом также присутствовали глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивева, а также глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.

https://ria.ru/20230213/kovitidi-1851717512.html

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в мире, польша, варшава, сша, уильям бернс, анджей дуда, марчин пшидач