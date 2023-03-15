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Косачев призвал мировое сообщество убедить Киев в необходимости переговоров - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 15.03.2023 (обновлено: 17:48 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/peregovory-1858105418.html
Косачев призвал мировое сообщество убедить Киев в необходимости переговоров
Косачев призвал мировое сообщество убедить Киев в необходимости переговоров - РИА Новости, 15.03.2023
Косачев призвал мировое сообщество убедить Киев в необходимости переговоров
Международное сообщество должно убедить Украину и ее спонсоров в необходимости возвращаться за стол переговоров для урегулирования конфликта, это должно... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:47
2023-03-15T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
константин косачев
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Международное сообщество должно убедить Украину и ее спонсоров в необходимости возвращаться за стол переговоров для урегулирования конфликта, это должно происходить на основе признания реальной ситуации "на земле", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Речь должна идти не о посредничестве между сторонами конфликта, а о том, что международное сообщество должно переубедить украинцев либо их спонсоров, что необходимо возвращаться за стол переговоров на основе признания реальной ситуации, которая сложилась на земле", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиа-группы "Россия сегодня". Сенатор подчеркнул, что пока соответствующих подвижек не произойдет, "будет продолжаться специальная военная операция". При этом он подчеркнул, что "это не наш выбор". Косачев отметил, что сейчас предложений о посредничестве для урегулирования конфликта более чем достаточно, "пока нет повестки дня для такого посредничества". Законодатель напомнил, что Россия еще в марте прошлого года выражала готовность к участию в переговорном процессе, состоялось несколько встреч с представителями Украины. Однако затем украинские переговорщики просто исчезли, "ушли с радаров, перестали отвечать на любые идеи". И потом появился сентябрьский указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете любых переговоров с Россией, подчеркнул он.
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857358573.html
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в мире, украина, константин косачев, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Россия
Косачев призвал мировое сообщество убедить Киев в необходимости переговоров

Косачев призвал международное сообщество убедить Киев вернуться за стол переговоров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Международное сообщество должно убедить Украину и ее спонсоров в необходимости возвращаться за стол переговоров для урегулирования конфликта, это должно происходить на основе признания реальной ситуации "на земле", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Речь должна идти не о посредничестве между сторонами конфликта, а о том, что международное сообщество должно переубедить украинцев либо их спонсоров, что необходимо возвращаться за стол переговоров на основе признания реальной ситуации, которая сложилась на земле", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиа-группы "Россия сегодня".
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Сенатор подчеркнул, что пока соответствующих подвижек не произойдет, "будет продолжаться специальная военная операция". При этом он подчеркнул, что "это не наш выбор".
Косачев отметил, что сейчас предложений о посредничестве для урегулирования конфликта более чем достаточно, "пока нет повестки дня для такого посредничества".
Законодатель напомнил, что Россия еще в марте прошлого года выражала готовность к участию в переговорном процессе, состоялось несколько встреч с представителями Украины. Однако затем украинские переговорщики просто исчезли, "ушли с радаров, перестали отвечать на любые идеи". И потом появился сентябрьский указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете любых переговоров с Россией, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКонстантин КосачевВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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