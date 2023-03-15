https://ria.ru/20230315/peregovory-1858105418.html

Косачев призвал мировое сообщество убедить Киев в необходимости переговоров

Косачев призвал мировое сообщество убедить Киев в необходимости переговоров - РИА Новости, 15.03.2023

Косачев призвал мировое сообщество убедить Киев в необходимости переговоров

Международное сообщество должно убедить Украину и ее спонсоров в необходимости возвращаться за стол переговоров для урегулирования конфликта, это должно... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:47

2023-03-15T17:47

2023-03-15T17:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

константин косачев

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Международное сообщество должно убедить Украину и ее спонсоров в необходимости возвращаться за стол переговоров для урегулирования конфликта, это должно происходить на основе признания реальной ситуации "на земле", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Речь должна идти не о посредничестве между сторонами конфликта, а о том, что международное сообщество должно переубедить украинцев либо их спонсоров, что необходимо возвращаться за стол переговоров на основе признания реальной ситуации, которая сложилась на земле", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиа-группы "Россия сегодня". Сенатор подчеркнул, что пока соответствующих подвижек не произойдет, "будет продолжаться специальная военная операция". При этом он подчеркнул, что "это не наш выбор". Косачев отметил, что сейчас предложений о посредничестве для урегулирования конфликта более чем достаточно, "пока нет повестки дня для такого посредничества". Законодатель напомнил, что Россия еще в марте прошлого года выражала готовность к участию в переговорном процессе, состоялось несколько встреч с представителями Украины. Однако затем украинские переговорщики просто исчезли, "ушли с радаров, перестали отвечать на любые идеи". И потом появился сентябрьский указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете любых переговоров с Россией, подчеркнул он.

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857358573.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856998034.html

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в мире, украина, константин косачев, владимир зеленский, россия