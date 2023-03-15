Military Media Center оценил количество оружия, переданного Западом Украине
Military Media Center: ВСУ получили более 117 тысяч единиц современного западного оружия
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Западные партнеры передали Киеву более ста тысяч единиц современного оружия, сообщил украинский ресурс Military Media Center в своем в Telegram-канале.
«
"117 575 единиц современного вооружения и средств поражения — столько ориентировочно Вооруженные силы Украины получили от международных партнеров в течение прошлого года", — говорится в публикации.
По мнению авторов материала, украинские военные быстро овладевают новым оружием, результативно и изобретательно используют его на поле боя. Это побуждает международных партнеров пересматривать свои позиции относительно предоставления еще более современных и технологических видов вооружения.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.