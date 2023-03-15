https://ria.ru/20230315/oruzhie-1858115462.html

Military Media Center оценил количество оружия, переданного Западом Украине

Military Media Center оценил количество оружия, переданного Западом Украине - РИА Новости, 15.03.2023

Military Media Center оценил количество оружия, переданного Западом Украине

Западные партнеры передали Киеву более ста тысяч единиц современного оружия, сообщил украинский ресурс Military Media Center в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:18

2023-03-15T18:18

2023-03-15T20:44

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

сергей лавров

нато

москва

в мире

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Западные партнеры передали Киеву более ста тысяч единиц современного оружия, сообщил украинский ресурс Military Media Center в своем в Telegram-канале.По мнению авторов материала, украинские военные быстро овладевают новым оружием, результативно и изобретательно используют его на поле боя. Это побуждает международных партнеров пересматривать свои позиции относительно предоставления еще более современных и технологических видов вооружения.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857562833.html

украина

россия

киев

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, сергей лавров, нато, москва, в мире