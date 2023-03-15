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Military Media Center оценил количество оружия, переданного Западом Украине - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 15.03.2023 (обновлено: 20:44 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/oruzhie-1858115462.html
Military Media Center оценил количество оружия, переданного Западом Украине
Military Media Center оценил количество оружия, переданного Западом Украине - РИА Новости, 15.03.2023
Military Media Center оценил количество оружия, переданного Западом Украине
Западные партнеры передали Киеву более ста тысяч единиц современного оружия, сообщил украинский ресурс Military Media Center в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:18
2023-03-15T20:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей лавров
нато
москва
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Западные партнеры передали Киеву более ста тысяч единиц современного оружия, сообщил украинский ресурс Military Media Center в своем в Telegram-канале.По мнению авторов материала, украинские военные быстро овладевают новым оружием, результативно и изобретательно используют его на поле боя. Это побуждает международных партнеров пересматривать свои позиции относительно предоставления еще более современных и технологических видов вооружения.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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украина, россия, киев, сергей лавров, нато, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Москва, В мире
Military Media Center оценил количество оружия, переданного Западом Украине

Military Media Center: ВСУ получили более 117 тысяч единиц современного западного оружия

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Западные партнеры передали Киеву более ста тысяч единиц современного оружия, сообщил украинский ресурс Military Media Center в своем в Telegram-канале.
«

"117 575 единиц современного вооружения и средств поражения — столько ориентировочно Вооруженные силы Украины получили от международных партнеров в течение прошлого года", — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, украинские военные быстро овладевают новым оружием, результативно и изобретательно используют его на поле боя. Это побуждает международных партнеров пересматривать свои позиции относительно предоставления еще более современных и технологических видов вооружения.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровНАТОМоскваВ мире
 
 
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