https://ria.ru/20230315/oruzhie-1858080206.html

В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации

В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации - РИА Новости, 15.03.2023

В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации

В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:30

2023-03-15T16:30

2023-03-15T17:58

происшествия

белгородская область

россия

ямал

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

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БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба регионального УФСБ."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержаны гражданин России Лебедев Н.А., 1988 года рождения, и Ясинский Ю.В., 1980 года рождения", — говорится в сообщении.У подозреваемых изъяли:Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, Лебедев — уроженец Белгородской области, Ясинский — Московской области, при этом он прописан на Ямале.В отношении участников сделки возбудили уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору".Белгородский районный суд признал их виновными и приговорил Лебедева к трем годам лишения свободы условно, а Ясинского — к такому же сроку с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791047570.html

https://ria.ru/20230306/bryansk-1856066824.html

https://ria.ru/20230108/zakony-1843545106.html

белгородская область

россия

ямал

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, россия, ямал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)