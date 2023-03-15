https://ria.ru/20230315/oruzhie-1858080206.html
В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации
В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации - РИА Новости, 15.03.2023
В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации
В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:30
2023-03-15T16:30
2023-03-15T17:58
происшествия
белгородская область
россия
ямал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
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БЕЛГОРОД, 15 мар — РИА Новости. В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации, сообщила пресс-служба регионального УФСБ."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержаны гражданин России Лебедев Н.А., 1988 года рождения, и Ясинский Ю.В., 1980 года рождения", — говорится в сообщении.У подозреваемых изъяли:Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, Лебедев — уроженец Белгородской области, Ясинский — Московской области, при этом он прописан на Ямале.В отношении участников сделки возбудили уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору".Белгородский районный суд признал их виновными и приговорил Лебедева к трем годам лишения свободы условно, а Ясинского — к такому же сроку с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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https://ria.ru/20230108/zakony-1843545106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, ямал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Ямал, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье)
В Белгородской области перекрыли канал поставок оружия из зоны спецоперации
В Белгородской области перекрыли канал незаконных поставок оружия из зоны спецоперации