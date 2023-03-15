https://ria.ru/20230315/oproverzhenie-1858170493.html

Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке

Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке - РИА Новости, 15.03.2023

Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке

Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о крушении вертолета ВС страны на севере Ирака, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T23:43

2023-03-15T23:43

2023-03-15T23:44

в мире

ирак

турция

дахук (мухафаза)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о крушении вертолета ВС страны на севере Ирака, сообщило агентство Anadolu. Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности. "Источники в Министерстве национальной обороны заявили, что это утверждение совершенно не соответствует действительности и что в этом регионе не было никакого полета вертолета турецких вооруженных сил",- сообщило агентство.

https://ria.ru/20230315/turtsiya-1858127245.html

ирак

турция

дахук (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ирак, турция, дахук (мухафаза)