https://ria.ru/20230315/oproverzhenie-1858170493.html
Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке
Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке - РИА Новости, 15.03.2023
Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке
Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о крушении вертолета ВС страны на севере Ирака, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T23:43
2023-03-15T23:43
2023-03-15T23:44
в мире
ирак
турция
дахук (мухафаза)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о крушении вертолета ВС страны на севере Ирака, сообщило агентство Anadolu. Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности. "Источники в Министерстве национальной обороны заявили, что это утверждение совершенно не соответствует действительности и что в этом регионе не было никакого полета вертолета турецких вооруженных сил",- сообщило агентство.
https://ria.ru/20230315/turtsiya-1858127245.html
ирак
турция
дахук (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, турция, дахук (мухафаза)
В мире, Ирак, Турция, Дахук (мухафаза)
Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке
Anadolu: Турция опровергла сообщения о крушении своего военного вертолета на севере Ирака