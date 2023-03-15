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Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке - РИА Новости, 15.03.2023
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23:43 15.03.2023 (обновлено: 23:44 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/oproverzhenie-1858170493.html
Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке
Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке - РИА Новости, 15.03.2023
Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке
Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о крушении вертолета ВС страны на севере Ирака, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T23:43
2023-03-15T23:44
в мире
ирак
турция
дахук (мухафаза)
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АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о крушении вертолета ВС страны на севере Ирака, сообщило агентство Anadolu. Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности. "Источники в Министерстве национальной обороны заявили, что это утверждение совершенно не соответствует действительности и что в этом регионе не было никакого полета вертолета турецких вооруженных сил",- сообщило агентство.
https://ria.ru/20230315/turtsiya-1858127245.html
ирак
турция
дахук (мухафаза)
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в мире, ирак, турция, дахук (мухафаза)
В мире, Ирак, Турция, Дахук (мухафаза)
Минобороны Турции опровергло сообщения о крушении своего вертолета в Ираке

Anadolu: Турция опровергла сообщения о крушении своего военного вертолета на севере Ирака

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о крушении вертолета ВС страны на севере Ирака, сообщило агентство Anadolu.
Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности.
"Источники в Министерстве национальной обороны заявили, что это утверждение совершенно не соответствует действительности и что в этом регионе не было никакого полета вертолета турецких вооруженных сил",- сообщило агентство.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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В миреИракТурцияДахук (мухафаза)
 
 
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