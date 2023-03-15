https://ria.ru/20230315/oklad-1858003775.html

Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам

Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам - РИА Новости, 15.03.2023

Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о повышении оклада молодым педагогам региона в два раза, сообщили в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:48

2023-03-15T12:48

2023-03-15T12:48

омская область

омская область

александр бурков

россия

школа

зарплата

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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о повышении оклада молодым педагогам региона в два раза, сообщили в пресс-службе областного правительства. Такое решение глава региона принял в связи с Годом педагога и наставника, который объявил Владимир Путин. "По решению губернатора Омской области с 1 марта 2023 года молодым педагогам государственных и муниципальных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования для детей в установленном порядке обеспечивается увеличение рекомендуемого размера оклада на 100 %", - рассказали в пресс-службе. Таким образом правительство старается мотивировать и привлекать для педагогической деятельности молодых педагогов.

https://ria.ru/20230314/shkola-1857704367.html

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омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

омская область, александр бурков, россия, школа, зарплата