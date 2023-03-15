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Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам - РИА Новости, 15.03.2023
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Омская область
 
12:48 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/oklad-1858003775.html
Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам
Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам - РИА Новости, 15.03.2023
Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам
Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о повышении оклада молодым педагогам региона в два раза, сообщили в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:48
2023-03-15T12:48
омская область
омская область
александр бурков
россия
школа
зарплата
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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о повышении оклада молодым педагогам региона в два раза, сообщили в пресс-службе областного правительства. Такое решение глава региона принял в связи с Годом педагога и наставника, который объявил Владимир Путин. "По решению губернатора Омской области с 1 марта 2023 года молодым педагогам государственных и муниципальных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования для детей в установленном порядке обеспечивается увеличение рекомендуемого размера оклада на 100 %", - рассказали в пресс-службе. Таким образом правительство старается мотивировать и привлекать для педагогической деятельности молодых педагогов.
https://ria.ru/20230314/shkola-1857704367.html
https://ria.ru/20230309/shkola-1856684771.html
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омская область, александр бурков, россия, школа, зарплата
Омская область , Омская область, Александр Бурков, Россия, Школа, Зарплата
Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам

Омский губернатор Бурков сообщил о повышении оклада молодым педагогам региона в два раза

© iStock.com / NikadaУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© iStock.com / Nikada
Урок в школе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о повышении оклада молодым педагогам региона в два раза, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Такое решение глава региона принял в связи с Годом педагога и наставника, который объявил Владимир Путин.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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14 марта, 10:17
"По решению губернатора Омской области с 1 марта 2023 года молодым педагогам государственных и муниципальных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования для детей в установленном порядке обеспечивается увеличение рекомендуемого размера оклада на 100 %", - рассказали в пресс-службе.
Таким образом правительство старается мотивировать и привлекать для педагогической деятельности молодых педагогов.
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Омская областьОмская областьАлександр БурковРоссияШколаЗарплата
 
 
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