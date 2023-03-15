https://ria.ru/20230315/oklad-1858003775.html
Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам
Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам - РИА Новости, 15.03.2023
Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам
Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о повышении оклада молодым педагогам региона в два раза, сообщили в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:48
2023-03-15T12:48
2023-03-15T12:48
омская область
омская область
александр бурков
россия
школа
зарплата
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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о повышении оклада молодым педагогам региона в два раза, сообщили в пресс-службе областного правительства. Такое решение глава региона принял в связи с Годом педагога и наставника, который объявил Владимир Путин. "По решению губернатора Омской области с 1 марта 2023 года молодым педагогам государственных и муниципальных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования для детей в установленном порядке обеспечивается увеличение рекомендуемого размера оклада на 100 %", - рассказали в пресс-службе. Таким образом правительство старается мотивировать и привлекать для педагогической деятельности молодых педагогов.
https://ria.ru/20230314/shkola-1857704367.html
https://ria.ru/20230309/shkola-1856684771.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, александр бурков, россия, школа, зарплата
Омская область , Омская область, Александр Бурков, Россия, Школа, Зарплата
Омский губернатор сообщил о повышении оклада молодым педагогам
Омский губернатор Бурков сообщил о повышении оклада молодым педагогам региона в два раза