https://ria.ru/20230315/obstrel-1858033867.html

При обстреле Минерального мирный житель получил ранение

При обстреле Минерального мирный житель получил ранение - РИА Новости, 15.03.2023

При обстреле Минерального мирный житель получил ранение

Мужчина получил ранение в результате обстрела поселка Минеральное в ДНР, украинские войска выпустили по населенному пункту шесть снарядов калибром 155... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:20

2023-03-15T14:20

2023-03-15T14:20

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела поселка Минеральное в ДНР, украинские войска выпустили по населенному пункту шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Минеральное: ранен мужчина 1999 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что в 13.00 украинские войска выпустили по указанному поселку шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

киев

сша

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в мире, донецкая народная республика, киев, сша, сцкк, нато