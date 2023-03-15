https://ria.ru/20230315/novostroyki-1858011348.html

Энергетики подключат к сетям 60 реновационных новостроек в Москве

Энергетики подключат к сетям 60 реновационных новостроек в Москве - РИА Новости, 15.03.2023

Энергетики подключат к сетям 60 реновационных новостроек в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году обеспечат электричеством 60 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:16

2023-03-15T13:16

2023-03-15T13:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

реновация

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году обеспечат электричеством 60 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что для качественного энергоснабжения новых зданий необходима прокладка дополнительных кабельных линий и строительство трансформаторных подстанций. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

https://ria.ru/20230220/moskva-1853048879.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, реновация