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Энергетики подключат к сетям 60 реновационных новостроек в Москве - РИА Новости, 15.03.2023
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13:16 15.03.2023
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Энергетики подключат к сетям 60 реновационных новостроек в Москве
Энергетики подключат к сетям 60 реновационных новостроек в Москве - РИА Новости, 15.03.2023
Энергетики подключат к сетям 60 реновационных новостроек в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году обеспечат электричеством 60 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:16
2023-03-15T13:16
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петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
реновация
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году обеспечат электричеством 60 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что для качественного энергоснабжения новых зданий необходима прокладка дополнительных кабельных линий и строительство трансформаторных подстанций. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, реновация
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Реновация

Энергетики подключат к сетям 60 реновационных новостроек в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДом, введенный по программе реновации жилищного фонда
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году обеспечат электричеством 60 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. В прошлом году подключили к сетям 49 таких домов, в этом году аналогичные работы проведем еще в 60", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что для качественного энергоснабжения новых зданий необходима прокладка дополнительных кабельных линий и строительство трансформаторных подстанций.
«
"Все мероприятия проводятся с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыРеновация
 
 
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