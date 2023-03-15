Энергетики подключат к сетям 60 реновационных новостроек в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДом, введенный по программе реновации жилищного фонда
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году обеспечат электричеством 60 жилых домов, построенных в рамках программы реновации в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. В прошлом году подключили к сетям 49 таких домов, в этом году аналогичные работы проведем еще в 60", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что для качественного энергоснабжения новых зданий необходима прокладка дополнительных кабельных линий и строительство трансформаторных подстанций.
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"Все мероприятия проводятся с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.