https://ria.ru/20230315/navodnenie-1857984060.html

Пять человек погибли из-за наводнений в Турции

Пять человек погибли из-за наводнений в Турции - РИА Новости, 15.03.2023

Пять человек погибли из-за наводнений в Турции

Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести, сообщил телеканал Tvnet. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:54

2023-03-15T11:54

2023-03-15T11:54

в мире

шанлыурфа (провинция)

турция

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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести, сообщил телеканал Tvnet. Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах, сообщил ранее телеканал Habertürk. По данным телеканала, на данный момент в наводнениях погибли пять человек. Мэр муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль, подключившийся к трансляции Tvnet, сообщил, что "есть сообщения о пропавших без вести, но мы не можем их подтвердить".

https://ria.ru/20230312/nauka-1857101513.html

шанлыурфа (провинция)

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, шанлыурфа (провинция), турция