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Пять человек погибли из-за наводнений в Турции - РИА Новости, 15.03.2023
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11:54 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/navodnenie-1857984060.html
Пять человек погибли из-за наводнений в Турции
Пять человек погибли из-за наводнений в Турции - РИА Новости, 15.03.2023
Пять человек погибли из-за наводнений в Турции
Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести, сообщил телеканал Tvnet. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:54
2023-03-15T11:54
в мире
шанлыурфа (провинция)
турция
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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести, сообщил телеканал Tvnet. Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах, сообщил ранее телеканал Habertürk. По данным телеканала, на данный момент в наводнениях погибли пять человек. Мэр муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль, подключившийся к трансляции Tvnet, сообщил, что "есть сообщения о пропавших без вести, но мы не можем их подтвердить".
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в мире, шанлыурфа (провинция), турция
В мире, Шанлыурфа (провинция), Турция
Пять человек погибли из-за наводнений в Турции

Пять человек погибли из-за наводнений в Турции, есть без вести пропавшие

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести, сообщил телеканал Tvnet.
Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах, сообщил ранее телеканал Habertürk.
По данным телеканала, на данный момент в наводнениях погибли пять человек.
Мэр муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль, подключившийся к трансляции Tvnet, сообщил, что "есть сообщения о пропавших без вести, но мы не можем их подтвердить".
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленного в результате паводка села Бетенкес в Якутии - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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В миреШанлыурфа (провинция)Турция
 
 
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