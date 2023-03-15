https://ria.ru/20230315/navodnenie-1857984060.html
Пять человек погибли из-за наводнений в Турции
Пять человек погибли из-за наводнений в Турции - РИА Новости, 15.03.2023
Пять человек погибли из-за наводнений в Турции
Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести, сообщил телеканал Tvnet. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:54
2023-03-15T11:54
2023-03-15T11:54
в мире
шанлыурфа (провинция)
турция
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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести, сообщил телеканал Tvnet. Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах, сообщил ранее телеканал Habertürk. По данным телеканала, на данный момент в наводнениях погибли пять человек. Мэр муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль, подключившийся к трансляции Tvnet, сообщил, что "есть сообщения о пропавших без вести, но мы не можем их подтвердить".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шанлыурфа (провинция), турция
В мире, Шанлыурфа (провинция), Турция
Пять человек погибли из-за наводнений в Турции
Пять человек погибли из-за наводнений в Турции, есть без вести пропавшие
АНКАРА, 15 мар – РИА Новости.
Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести, сообщил телеканал Tvnet
.
Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах, сообщил ранее телеканал Habertürk.
По данным телеканала, на данный момент в наводнениях погибли пять человек.
Мэр муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль, подключившийся к трансляции Tvnet, сообщил, что "есть сообщения о пропавших без вести, но мы не можем их подтвердить".
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