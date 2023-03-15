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СМИ: Турция перед выборами 14 мая может одобрить членство Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.03.2023
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12:24 15.03.2023 (обновлено: 12:42 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/nato-1857996518.html
СМИ: Турция перед выборами 14 мая может одобрить членство Финляндии в НАТО
СМИ: Турция перед выборами 14 мая может одобрить членство Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.03.2023
СМИ: Турция перед выборами 14 мая может одобрить членство Финляндии в НАТО
Турция может перед назначенными на 14 мая выборами в стране одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:24
2023-03-15T12:42
в мире
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швеция
финляндия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Турция может перед назначенными на 14 мая выборами в стране одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух турецких чиновников."Турция планирует одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО, отдельно от заявки Швеции, в преддверии выборов, которые состояться 14 мая", - приводит агентство слова турецких чиновников.По их данным, турецкий парламент вероятнее всего ратифицирует членство Финляндии в НАТО до того, как завершит сессию в середине апреля.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230228/finlyandiya-1854886350.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато
В мире, Турция, Швеция, Финляндия, НАТО
СМИ: Турция перед выборами 14 мая может одобрить членство Финляндии в НАТО

Reuters: Турция перед выборами 14 мая может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Турция может перед назначенными на 14 мая выборами в стране одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух турецких чиновников.
"Турция планирует одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО, отдельно от заявки Швеции, в преддверии выборов, которые состояться 14 мая", - приводит агентство слова турецких чиновников.
По их данным, турецкий парламент вероятнее всего ратифицирует членство Финляндии в НАТО до того, как завершит сессию в середине апреля.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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