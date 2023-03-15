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"Русские — не афганцы". Ветеран ВС США обратился к наемникам Зеленского - РИА Новости, 15.03.2023
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23:29 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/naemniki-1858168988.html
"Русские — не афганцы". Ветеран ВС США обратился к наемникам Зеленского
"Русские — не афганцы". Ветеран ВС США обратился к наемникам Зеленского - РИА Новости, 15.03.2023
"Русские — не афганцы". Ветеран ВС США обратился к наемникам Зеленского
Американский военный Ноктис Дрейвен призвал своих коллег не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T23:29
2023-03-15T23:29
политика
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен призвал своих коллег не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Об этом он написал в Twitter.Ветеран призвал сослуживцев не становиться наемниками президента Украины Владимира Зеленского, поскольку они погибнут не за родину, а за интересы политиков, глобалистов и западных корпораций."Если вы думаете, что военные действия на Украине против России будут таким же сафари, как в Ираке и Афганистане, то вас ждет отрезвляющий урок", — резюмировал он.Об участии большого количества наемников на стороне Киева сообщал командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в Артемовске находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, рассказал о 20 тысячах польских военнослужащих в составе украинской армии. По словам офицера, 2500 из них погибли в боях.
https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Русские — не афганцы". Ветеран ВС США обратился к наемникам Зеленского

Ветеран ВС США Дрейвен призвал американских наемников дезертировать из ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска (Бахмута)
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен призвал своих коллег не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Об этом он написал в Twitter.
«
"Мои коллеги, американские ветераны, пожалуйста, поймите, что конфликт между Россией и Украиной — это не Афганистан и не Ирак. Вы не воюете против неподготовленных, немотивированных, плохо финансируемых гражданских лиц. <…> Россияне — это обученные, хорошо снабжаемые, очень патриотичные и целеустремленные профессиональные военные. В лучшем случае они равны нам, в худшем — превосходят наши вооруженные силы", — заявил Дрейвен.
Ветеран призвал сослуживцев не становиться наемниками президента Украины Владимира Зеленского, поскольку они погибнут не за родину, а за интересы политиков, глобалистов и западных корпораций.
"Если вы думаете, что военные действия на Украине против России будут таким же сафари, как в Ираке и Афганистане, то вас ждет отрезвляющий урок", — резюмировал он.
Об участии большого количества наемников на стороне Киева сообщал командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в Артемовске находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, рассказал о 20 тысячах польских военнослужащих в составе украинской армии. По словам офицера, 2500 из них погибли в боях.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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