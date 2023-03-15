"Русские — не афганцы". Ветеран ВС США обратился к наемникам Зеленского
Ветеран ВС США Дрейвен призвал американских наемников дезертировать из ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска (Бахмута)
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен призвал своих коллег не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Об этом он написал в Twitter.
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"Мои коллеги, американские ветераны, пожалуйста, поймите, что конфликт между Россией и Украиной — это не Афганистан и не Ирак. Вы не воюете против неподготовленных, немотивированных, плохо финансируемых гражданских лиц. <…> Россияне — это обученные, хорошо снабжаемые, очень патриотичные и целеустремленные профессиональные военные. В лучшем случае они равны нам, в худшем — превосходят наши вооруженные силы", — заявил Дрейвен.
Ветеран призвал сослуживцев не становиться наемниками президента Украины Владимира Зеленского, поскольку они погибнут не за родину, а за интересы политиков, глобалистов и западных корпораций.
"Если вы думаете, что военные действия на Украине против России будут таким же сафари, как в Ираке и Афганистане, то вас ждет отрезвляющий урок", — резюмировал он.
Об участии большого количества наемников на стороне Киева сообщал командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в Артемовске находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, рассказал о 20 тысячах польских военнослужащих в составе украинской армии. По словам офицера, 2500 из них погибли в боях.