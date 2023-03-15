https://ria.ru/20230315/naemniki-1858168988.html

"Русские — не афганцы". Ветеран ВС США обратился к наемникам Зеленского

"Русские — не афганцы". Ветеран ВС США обратился к наемникам Зеленского - РИА Новости, 15.03.2023

"Русские — не афганцы". Ветеран ВС США обратился к наемникам Зеленского

Американский военный Ноктис Дрейвен призвал своих коллег не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T23:29

2023-03-15T23:29

2023-03-15T23:29

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украина

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владимир зеленский

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен призвал своих коллег не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Об этом он написал в Twitter.Ветеран призвал сослуживцев не становиться наемниками президента Украины Владимира Зеленского, поскольку они погибнут не за родину, а за интересы политиков, глобалистов и западных корпораций."Если вы думаете, что военные действия на Украине против России будут таким же сафари, как в Ираке и Афганистане, то вас ждет отрезвляющий урок", — резюмировал он.Об участии большого количества наемников на стороне Киева сообщал командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в Артемовске находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, рассказал о 20 тысячах польских военнослужащих в составе украинской армии. По словам офицера, 2500 из них погибли в боях.

https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины