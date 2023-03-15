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Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну - РИА Новости, 15.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:08 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/mtsh-1857928854.html
Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну
Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну - РИА Новости, 15.03.2023
Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну
Московская техническая школа (МТШ) и Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" 16 марта совместно проведут бесплатный вебинар по генеративному дизайну,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:08
2023-03-15T08:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) и Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" 16 марта совместно проведут бесплатный вебинар по генеративному дизайну, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Современные технологии задают новый вектор в развитии сферы дизайна, в том числе промышленного. Цифровые системы уже сейчас помогают дизайнерам реализовывать самые смелые идеи, а также находить оптимальные решения, адаптированные к целям и ограничениям конкретного проекта", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как уточняется в сообщении, участникам образовательного мероприятия расскажут об основах генеративного дизайна - новой технологии проектирования, способной с помощью программного обеспечения и без участия конструктора создавать трехмерные модели по заданным условиям."Генеративное проектирование представляет собой современный подход к трехмерному моделированию объектов и производству изделий. Используя компьютерные программы, можно повысить их конструктивно-технологическую сложность и оптимизировать производственные процессы", – отметила генеральный директор "Цифра Цифра" Дарья Орехова.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) и Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" 16 марта совместно проведут бесплатный вебинар по генеративному дизайну, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Современные технологии задают новый вектор в развитии сферы дизайна, в том числе промышленного. Цифровые системы уже сейчас помогают дизайнерам реализовывать самые смелые идеи, а также находить оптимальные решения, адаптированные к целям и ограничениям конкретного проекта", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как уточняется в сообщении, участникам образовательного мероприятия расскажут об основах генеративного дизайна - новой технологии проектирования, способной с помощью программного обеспечения и без участия конструктора создавать трехмерные модели по заданным условиям.
"Генеративное проектирование представляет собой современный подход к трехмерному моделированию объектов и производству изделий. Используя компьютерные программы, можно повысить их конструктивно-технологическую сложность и оптимизировать производственные процессы", – отметила генеральный директор "Цифра Цифра" Дарья Орехова.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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