https://ria.ru/20230315/mtsh-1857928854.html

Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну

Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну - РИА Новости, 15.03.2023

Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну

Московская техническая школа (МТШ) и Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" 16 марта совместно проведут бесплатный вебинар по генеративному дизайну,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:08

2023-03-15T08:08

2023-03-15T08:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) и Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" 16 марта совместно проведут бесплатный вебинар по генеративному дизайну, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Современные технологии задают новый вектор в развитии сферы дизайна, в том числе промышленного. Цифровые системы уже сейчас помогают дизайнерам реализовывать самые смелые идеи, а также находить оптимальные решения, адаптированные к целям и ограничениям конкретного проекта", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как уточняется в сообщении, участникам образовательного мероприятия расскажут об основах генеративного дизайна - новой технологии проектирования, способной с помощью программного обеспечения и без участия конструктора создавать трехмерные модели по заданным условиям."Генеративное проектирование представляет собой современный подход к трехмерному моделированию объектов и производству изделий. Используя компьютерные программы, можно повысить их конструктивно-технологическую сложность и оптимизировать производственные процессы", – отметила генеральный директор "Цифра Цифра" Дарья Орехова.

https://ria.ru/20230314/mosprom-1857690006.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав овчинский, москва