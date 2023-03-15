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Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну
Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну - РИА Новости, 15.03.2023
Овчинский: МТШ организует бесплатный вебинар по генеративному дизайну
Московская техническая школа (МТШ) и Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" 16 марта совместно проведут бесплатный вебинар по генеративному дизайну,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:08
2023-03-15T08:08
2023-03-15T08:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) и Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" 16 марта совместно проведут бесплатный вебинар по генеративному дизайну, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Современные технологии задают новый вектор в развитии сферы дизайна, в том числе промышленного. Цифровые системы уже сейчас помогают дизайнерам реализовывать самые смелые идеи, а также находить оптимальные решения, адаптированные к целям и ограничениям конкретного проекта", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как уточняется в сообщении, участникам образовательного мероприятия расскажут об основах генеративного дизайна - новой технологии проектирования, способной с помощью программного обеспечения и без участия конструктора создавать трехмерные модели по заданным условиям."Генеративное проектирование представляет собой современный подход к трехмерному моделированию объектов и производству изделий. Используя компьютерные программы, можно повысить их конструктивно-технологическую сложность и оптимизировать производственные процессы", – отметила генеральный директор "Цифра Цифра" Дарья Орехова.
https://ria.ru/20230314/mosprom-1857690006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости.
Московская техническая школа (МТШ) и Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" 16 марта совместно проведут бесплатный вебинар по генеративному дизайну
, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Современные технологии задают новый вектор в развитии сферы дизайна, в том числе промышленного. Цифровые системы уже сейчас помогают дизайнерам реализовывать самые смелые идеи, а также находить оптимальные решения, адаптированные к целям и ограничениям конкретного проекта", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как уточняется в сообщении, участникам образовательного мероприятия расскажут об основах генеративного дизайна - новой технологии проектирования, способной с помощью программного обеспечения и без участия конструктора создавать трехмерные модели по заданным условиям.
"Генеративное проектирование представляет собой современный подход к трехмерному моделированию объектов и производству изделий. Используя компьютерные программы, можно повысить их конструктивно-технологическую сложность и оптимизировать производственные процессы", – отметила генеральный директор "Цифра Цифра" Дарья Орехова.
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