https://ria.ru/20230315/moldaviya-1858120095.html

СМИ рассказали о "плане Кремля" по сближению с Молдавией

СМИ рассказали о "плане Кремля" по сближению с Молдавией - РИА Новости, 15.03.2023

СМИ рассказали о "плане Кремля" по сближению с Молдавией

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung утверждает, что она в числе ряда других СМИ получила в свое распоряжение документы, согласно которым Москва якобы... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:39

2023-03-15T18:39

2023-03-15T18:39

в мире

молдавия

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung утверждает, что она в числе ряда других СМИ получила в свое распоряжение документы, согласно которым Москва якобы разработала план, предусматривающий сближение Молдавии с РФ - в частности, цели до 2022 года якобы предусматривали "нейтрализацию попыток ограничить деятельность российских и пророссийских СМИ в Молдавии". Согласно материалу издания, речь якобы идет о документах, которые были получены международным медиаконсорциумом, в состав которого входят сама Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании WDR и NDR, а также шведская газета Expressen и ряд других СМИ. Согласно изданию, так называемый "план Кремля" в числе других целей на период до 2022 года содержал такие пункты, как "нейтрализация" мер Молдавии, "направленных на прекращение российского военного присутствия в Приднестровье", а также подписание двусторонних соглашений о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Кроме того, обозначены цели до 2025 года - среди них такие пункты, как "противодействие сотрудничеству Молдавии с НАТО" и "развитие сотрудничества (РФ и Молдавии - ред.) в военно-политической сфере". Цели к 2030 году якобы предусматривают среди прочего такие пункты, как "создание устойчивых пророссийских групп влияния в политической и экономической элите Молдавии", а также расширение участия Молдавии в Евразийском экономическом союзе. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.

https://ria.ru/20230314/moldaviya-1857754472.html

https://ria.ru/20230315/polsha-1858119473.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, россия