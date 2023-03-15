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Правительство Словакии рассмотрит вопрос о передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/mig-29-1858015507.html
Правительство Словакии рассмотрит вопрос о передаче Украине МиГ-29
Правительство Словакии рассмотрит вопрос о передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 15.03.2023
Правительство Словакии рассмотрит вопрос о передаче Украине МиГ-29
Правительство Словакии на своем заседании в среду рассмотрит вопрос о передаче имеющихся в республике истребителей МиГ-29 Украине, сообщил журналистам перед... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:27
2023-03-15T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
россия
словакия
матеуш моравецкий
нато
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ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. Правительство Словакии на своем заседании в среду рассмотрит вопрос о передаче имеющихся в республике истребителей МиГ-29 Украине, сообщил журналистам перед началом заседания глава минобороны Ярослав Надь, которого цитирует телеканал ТА3. "Да, конечно, мы будем рассматривать этот вопрос (об истребителях)", - сказал Надь. По данным телеканала, в заседании кабмина принимает участие начальник генштаба словацкой армии Даниэл Змеко. По данным словацких СМИ, ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29. Ранее Надь сообщил о том, что они уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики. В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняют ВВС трех соседних стран – Чехии, Польши и Венгрии. Ожидается, что в 2024 году в Словакию начнут поступать закупленные в США истребители F-16. Ранее Надь сообщил, что его польский коллега предложил ему совместно направить истребители обеих стран на Украину. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что его правительство планирует это сделать уже в течение ближайших четырех-шести недель. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230304/samolety-1855893371.html
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
https://ria.ru/20230314/samolet-1857722172.html
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в мире, украина, сергей лавров, россия, словакия, матеуш моравецкий, нато, миг-29, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия, Словакия, Матеуш Моравецкий, НАТО, МиГ-29, F-16
Правительство Словакии рассмотрит вопрос о передаче Украине МиГ-29

Глава Минобороны Словакии Надь: вопрос о передаче Украине МиГ-29 рассмотрят в среду

© AP Photo / Alexander Ermochenko МиГ-29
МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Alexander Ermochenko
МиГ-29. Архивное фото
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ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. Правительство Словакии на своем заседании в среду рассмотрит вопрос о передаче имеющихся в республике истребителей МиГ-29 Украине, сообщил журналистам перед началом заседания глава минобороны Ярослав Надь, которого цитирует телеканал ТА3.
"Да, конечно, мы будем рассматривать этот вопрос (об истребителях)", - сказал Надь.
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По данным телеканала, в заседании кабмина принимает участие начальник генштаба словацкой армии Даниэл Змеко.
По данным словацких СМИ, ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29. Ранее Надь сообщил о том, что они уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики.
В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняют ВВС трех соседних стран – Чехии, Польши и Венгрии. Ожидается, что в 2024 году в Словакию начнут поступать закупленные в США истребители F-16.
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Ранее Надь сообщил, что его польский коллега предложил ему совместно направить истребители обеих стран на Украину. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что его правительство планирует это сделать уже в течение ближайших четырех-шести недель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровРоссияСловакияМатеуш МоравецкийНАТОМиГ-29F-16
 
 
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