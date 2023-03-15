https://ria.ru/20230315/matkapital-1858120511.html

Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции

Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции - РИА Новости, 15.03.2023

Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:40

2023-03-15T18:40

2023-03-15T18:40

россия

михаил мишустин

материнский капитал

партия "справедливая россия - за правду"

правительство рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. "В условиях непрерывного санкционного давления мы маткапитал проиндексировали, теперь индексируем его на 11,9%, это, собственно говоря, по факту инфляции, а не по ожидаемой, как это раньше было. Как бы не было, мы гарантируем в этом смысле такую индексацию", - сказал он на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду". Мишустин также напомнил, что было сделано в части социальных пособий.

https://ria.ru/20230315/matkapital-1858074551.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, материнский капитал, партия "справедливая россия - за правду", правительство рф