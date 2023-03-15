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Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции - РИА Новости, 15.03.2023
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18:40 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/matkapital-1858120511.html
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции - РИА Новости, 15.03.2023
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:40
2023-03-15T18:40
россия
михаил мишустин
материнский капитал
партия "справедливая россия - за правду"
правительство рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. "В условиях непрерывного санкционного давления мы маткапитал проиндексировали, теперь индексируем его на 11,9%, это, собственно говоря, по факту инфляции, а не по ожидаемой, как это раньше было. Как бы не было, мы гарантируем в этом смысле такую индексацию", - сказал он на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду". Мишустин также напомнил, что было сделано в части социальных пособий.
https://ria.ru/20230315/matkapital-1858074551.html
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россия, михаил мишустин, материнский капитал, партия "справедливая россия - за правду", правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Материнский капитал, Партия "Справедливая Россия - за правду", Правительство РФ
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции

Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщина с детской коляской в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой.
"В условиях непрерывного санкционного давления мы маткапитал проиндексировали, теперь индексируем его на 11,9%, это, собственно говоря, по факту инфляции, а не по ожидаемой, как это раньше было. Как бы не было, мы гарантируем в этом смысле такую индексацию", - сказал он на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду".
Мишустин также напомнил, что было сделано в части социальных пособий.
Здание Государственной думы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
ГД приняла проект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей
Вчера, 16:15
 
РоссияМихаил МишустинМатеринский капиталПартия "Справедливая Россия - за правду"Правительство РФ
 
 
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