https://ria.ru/20230315/matkapital-1858120511.html
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции - РИА Новости, 15.03.2023
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:40
2023-03-15T18:40
2023-03-15T18:40
россия
михаил мишустин
материнский капитал
партия "справедливая россия - за правду"
правительство рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. "В условиях непрерывного санкционного давления мы маткапитал проиндексировали, теперь индексируем его на 11,9%, это, собственно говоря, по факту инфляции, а не по ожидаемой, как это раньше было. Как бы не было, мы гарантируем в этом смысле такую индексацию", - сказал он на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду". Мишустин также напомнил, что было сделано в части социальных пособий.
https://ria.ru/20230315/matkapital-1858074551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, материнский капитал, партия "справедливая россия - за правду", правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Материнский капитал, Партия "Справедливая Россия - за правду", Правительство РФ
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции
Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой