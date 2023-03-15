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ГД приняла проект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей - РИА Новости, 15.03.2023
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16:15 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/matkapital-1858074551.html
ГД приняла проект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей
ГД приняла проект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей - РИА Новости, 15.03.2023
ГД приняла проект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, распространяющий право на маткапитал на мужчин, воспитывающих... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:15
2023-03-15T16:15
общество
госдума рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, распространяющий право на маткапитал на мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей. Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Законопроект предлагает распространить право на маткапитал на мужчин, признанных единственным родителем детей, рожденных для него с 1 января 2007 года. Речь идет о втором, третьем или последующих детях, рожденных "в результате использования суррогатного материнства, в случае вступления впоследствии такого мужчины в брак и воспитания им детей совместно с усыновившей их супругой, если ранее он и его супруга не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки". Кроме этого, право на получение маткапитала предоставляется мужчинам, у которых с 1 января 2020 года в результате суррогатного материнства родился первый ребенок, а также которые вступили в брак и воспитывают своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой. Также, согласно законопроекту, такое право мужчины прекращается в случае его смерти или в случае лишения родительских прав и переходит к усыновившей его ребенка супруге независимо от наличия гражданства РФ или статуса лица без гражданства. Если женщина умерла, совершила умышленное преступление в отношении своего ребенка или решение о праве усыновления ребенка отменено, то она лишается права на маткапитал. Отмечается, что в таком случае оно возникает у ребенка, не достигшего совершеннолетия, или у ребенка-студента, обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации до окончания обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.
https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
ГД приняла проект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей

Госдума поддержала проект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы в Москве
Здание Государственной думы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, распространяющий право на маткапитал на мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей.
Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 года.
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Законопроект предлагает распространить право на маткапитал на мужчин, признанных единственным родителем детей, рожденных для него с 1 января 2007 года. Речь идет о втором, третьем или последующих детях, рожденных "в результате использования суррогатного материнства, в случае вступления впоследствии такого мужчины в брак и воспитания им детей совместно с усыновившей их супругой, если ранее он и его супруга не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки".
Кроме этого, право на получение маткапитала предоставляется мужчинам, у которых с 1 января 2020 года в результате суррогатного материнства родился первый ребенок, а также которые вступили в брак и воспитывают своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.
Также, согласно законопроекту, такое право мужчины прекращается в случае его смерти или в случае лишения родительских прав и переходит к усыновившей его ребенка супруге независимо от наличия гражданства РФ или статуса лица без гражданства. Если женщина умерла, совершила умышленное преступление в отношении своего ребенка или решение о праве усыновления ребенка отменено, то она лишается права на маткапитал. Отмечается, что в таком случае оно возникает у ребенка, не достигшего совершеннолетия, или у ребенка-студента, обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации до окончания обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.
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