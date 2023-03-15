https://ria.ru/20230315/martirosyan-1857980995.html

Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из Comedy Club

Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из Comedy Club - РИА Новости, 15.03.2023

Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из Comedy Club

Комик и телеведующий Гарик Мартиросян в интервью изданию "7 дней" назвал причину своего ухода из Comedy Club. По его словам, он "вырос" из этого проекта. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:49

2023-03-15T13:49

2023-03-15T13:49

шоубиз

гарик мартиросян

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комик и телеведующий Гарик Мартиросян в интервью изданию "7 дней" назвал причину своего ухода из Comedy Club. По его словам, он "вырос" из этого проекта. Мартиросян добавил, что решил открыть для себя "другие двери в творчестве". Гарик Мартиросян обрел популярность в 90-е благодаря участию в КВН в составе команды "Новые армяне". В 2005 году он стал одним из авторов и участников проекта Comedy Club. В январе юморист занял место ведущего в музыкальном шоу "Конфетка" на ТНТ.

https://ria.ru/20200922/galustyan-1577586567.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

гарик мартиросян, знаменитости, квн, шоу-бизнес