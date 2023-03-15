Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из Comedy Club
Шоумен Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из юмористического шоу Comedy Club
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комик и телеведующий Гарик Мартиросян в интервью изданию "7 дней" назвал причину своего ухода из Comedy Club. По его словам, он "вырос" из этого проекта.
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"Я не участвую в Comedy Club с 2017 года. И тут все очень просто. Нет никаких секретных подковерных историй. Просто в какой-то момент я понял, что вырос. А площадка Comedy Club, по-моему, – это место для молодежного задорного юмора. Именно для Comedy Club я не молодой. И я ушел", – рассказал шоумен.
Мартиросян добавил, что решил открыть для себя "другие двери в творчестве".
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"Я занялся созданием сериалов и мультфильмов, разными детскими и музыкальными проектами. Мне и раньше все это было интересно, но времени не хватало. А Comedy Club – это большая часть моей жизни. И сейчас там за меня выступают очень достойные ребята", – заключил он.
Гарик Мартиросян обрел популярность в 90-е благодаря участию в КВН в составе команды "Новые армяне". В 2005 году он стал одним из авторов и участников проекта Comedy Club. В январе юморист занял место ведущего в музыкальном шоу "Конфетка" на ТНТ.