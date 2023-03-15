Рейтинг@Mail.ru
Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из Comedy Club - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:49 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/martirosyan-1857980995.html
Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из Comedy Club
Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из Comedy Club - РИА Новости, 15.03.2023
Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из Comedy Club
Комик и телеведующий Гарик Мартиросян в интервью изданию "7 дней" назвал причину своего ухода из Comedy Club. По его словам, он "вырос" из этого проекта. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:49
2023-03-15T13:49
шоубиз
гарик мартиросян
знаменитости
квн
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155552/81/1555528148_0:256:2952:1917_1920x0_80_0_0_d8dbbcc8ac06ff3f1e237c32f02df860.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комик и телеведующий Гарик Мартиросян в интервью изданию "7 дней" назвал причину своего ухода из Comedy Club. По его словам, он "вырос" из этого проекта. Мартиросян добавил, что решил открыть для себя "другие двери в творчестве". Гарик Мартиросян обрел популярность в 90-е благодаря участию в КВН в составе команды "Новые армяне". В 2005 году он стал одним из авторов и участников проекта Comedy Club. В январе юморист занял место ведущего в музыкальном шоу "Конфетка" на ТНТ.
https://ria.ru/20200922/galustyan-1577586567.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155552/81/1555528148_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_31947c56f0e71bae106923614a776476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гарик мартиросян, знаменитости, квн, шоу-бизнес
Шоубиз, Гарик Мартиросян, Знаменитости, КВН, Шоу-бизнес
Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из Comedy Club

Шоумен Гарик Мартиросян объяснил, почему ушел из юмористического шоу Comedy Club

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРезидент Comedy club Гарик Мартиросян
Резидент Comedy club Гарик Мартиросян - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комик и телеведующий Гарик Мартиросян в интервью изданию "7 дней" назвал причину своего ухода из Comedy Club. По его словам, он "вырос" из этого проекта.
«

"Я не участвую в Comedy Club с 2017 года. И тут все очень просто. Нет никаких секретных подковерных историй. Просто в какой-то момент я понял, что вырос. А площадка Comedy Club, по-моему, – это место для молодежного задорного юмора. Именно для Comedy Club я не молодой. И я ушел", – рассказал шоумен.

Мартиросян добавил, что решил открыть для себя "другие двери в творчестве".
«

"Я занялся созданием сериалов и мультфильмов, разными детскими и музыкальными проектами. Мне и раньше все это было интересно, но времени не хватало. А Comedy Club – это большая часть моей жизни. И сейчас там за меня выступают очень достойные ребята", – заключил он.

Гарик Мартиросян обрел популярность в 90-е благодаря участию в КВН в составе команды "Новые армяне". В 2005 году он стал одним из авторов и участников проекта Comedy Club. В январе юморист занял место ведущего в музыкальном шоу "Конфетка" на ТНТ.
Голубой огонек с Джентельменами удачи - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Михаил Галустян объяснил, почему так и не стал резидентом Comedy Club
22 сентября 2020, 14:50
 
ШоубизГарик МартиросянЗнаменитостиКВНШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала