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В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/mariupol-1858028919.html
В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе
В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе - РИА Новости, 15.03.2023
В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе и переадресовал данный вопрос к министерству обороны. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:06
2023-03-15T14:06
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
дмитрий песков
безопасность
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе и переадресовал данный вопрос к министерству обороны. Ранее жители Мариуполя сообщали о взрывах. "Это вопрос, который связан с ходом специальной военной операции. Поэтому вашим адресатом здесь является министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, вызывает ли в Кремле обеспокоенность такое развитие ситуации.
мариуполь
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мариуполь, россия, дмитрий песков, безопасность, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о взрывах, услышанных жителями Мариуполя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВид на строящиеся жилые дома в Мариуполе
Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе и переадресовал данный вопрос к министерству обороны.
Ранее жители Мариуполя сообщали о взрывах.
"Это вопрос, который связан с ходом специальной военной операции. Поэтому вашим адресатом здесь является министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, вызывает ли в Кремле обеспокоенность такое развитие ситуации.
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияДмитрий ПесковБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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