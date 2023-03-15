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В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе

В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе - РИА Новости, 15.03.2023

В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе и переадресовал данный вопрос к министерству обороны. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:06

2023-03-15T14:06

2023-03-15T14:06

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

дмитрий песков

безопасность

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе и переадресовал данный вопрос к министерству обороны. Ранее жители Мариуполя сообщали о взрывах. "Это вопрос, который связан с ходом специальной военной операции. Поэтому вашим адресатом здесь является министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, вызывает ли в Кремле обеспокоенность такое развитие ситуации.

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

мариуполь, россия, дмитрий песков, безопасность, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр