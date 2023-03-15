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В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе
В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе - РИА Новости, 15.03.2023
В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе и переадресовал данный вопрос к министерству обороны. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:06
2023-03-15T14:06
2023-03-15T14:06
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
дмитрий песков
безопасность
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе и переадресовал данный вопрос к министерству обороны. Ранее жители Мариуполя сообщали о взрывах. "Это вопрос, который связан с ходом специальной военной операции. Поэтому вашим адресатом здесь является министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, вызывает ли в Кремле обеспокоенность такое развитие ситуации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, дмитрий песков, безопасность, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле не стали комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о взрывах, услышанных жителями Мариуполя