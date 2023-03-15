https://ria.ru/20230315/lukashenko-1857927368.html
Лукашенко назвал конституцию Белоруссии гарантией национальных интересов
Лукашенко назвал конституцию Белоруссии гарантией национальных интересов - РИА Новости, 15.03.2023
Лукашенко назвал конституцию Белоруссии гарантией национальных интересов
В современных геополитических условиях конституция Белоруссии служит надежной гарантией защиты национальных интересов, заявил президент республики Александр... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T07:56
2023-03-15T07:56
2023-03-15T07:56
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 мар - РИА Новости. В современных геополитических условиях конституция Белоруссии служит надежной гарантией защиты национальных интересов, заявил президент республики Александр Лукашенко. Белорусский лидер поздравил всех граждан страны с Днем Конституции, который отмечается в Белоруссии 15 марта. "В современных геополитических условиях неуклонное следование положениям Основного Закона служит надежной гарантией защиты национальных интересов, укрепления правового фундамента белорусской государственности, делает нас еще сильнее и успешнее", - цитирует текст поздравления пресс-служба Лукашенко. Президент отметил, что основной закон страны отражает многовековое стремление белорусов самим определять свой путь развития, жить в независимом государстве, своим трудом обеспечивать благополучие общества. Глава Белоруссии подчеркнул, что обновленная в переломное время конституция стала надежной основой для укрепления общественного единства, социально-политической стабильности, слаженной и эффективной работы всех ветвей власти.
https://ria.ru/20230310/lukashenko-1856966857.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230310/belorussiya-1857095123.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко назвал конституцию Белоруссии гарантией национальных интересов
Лукашенко: конституция Белоруссии служит надежной гарантией защиты национальных интересов
МИНСК, 15 мар - РИА Новости. В современных геополитических условиях конституция Белоруссии служит надежной гарантией защиты национальных интересов, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Белорусский лидер поздравил всех граждан страны с Днем Конституции, который отмечается в Белоруссии 15 марта.
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"В современных геополитических условиях неуклонное следование положениям Основного Закона служит надежной гарантией защиты национальных интересов, укрепления правового фундамента белорусской государственности, делает нас еще сильнее и успешнее", - цитирует текст поздравления пресс-служба Лукашенко.
Президент отметил, что основной закон страны отражает многовековое стремление белорусов самим определять свой путь развития, жить в независимом государстве, своим трудом обеспечивать благополучие общества.
Глава Белоруссии подчеркнул, что обновленная в переломное время конституция стала надежной основой для укрепления общественного единства, социально-политической стабильности, слаженной и эффективной работы всех ветвей власти.
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