Рейтинг@Mail.ru
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Липецке до конца 2026 года - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
11:01 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/lipetsk-1857964877.html
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Липецке до конца 2026 года
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Липецке до конца 2026 года - РИА Новости, 15.03.2023
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Липецке до конца 2026 года
Физкультурно-оздоровительный комплекс с водными аттракционами "Липецкие термы" появится в городе Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:01
2023-03-15T11:01
липецкая область
игорь артамонов
липецк
калуга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604218_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_cf3ac07206087df4e412e3e70ccf4f1a.jpg
ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс с водными аттракционами "Липецкие термы" появится в городе Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения о запуске проекта с генеральным директором ООО ""Компания Донатор" Еленой Глобиной.По его словам, ФОК построят в Молодёжном парке. Объём инвестиций составит более 500 миллионов рублей. Будет создано свыше 100 рабочих мест. Планируется, что комплекс начнет свою работу до конца 2026 года.Артамонов отметил, что на территории комплекса будут работать 15 бань и саун, четыре бассейна, три из которых круглогодичные, водные аттракционы, джакузи, детская зона и кафе. Пропускная способность посетителей в будни составит 1,2 тысячи человек, в выходные – 2,5 тысячи человек."Очень интересный проект – в регионе таких пока нет. Надеюсь, понравится и липчанам, и гостям города. Инвестор хорошо себя зарекомендовал – уже построил такой комплекс в Калуге. Рассчитываем, что так же хорошо выполнит свои обязательства и в Липецке", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230315/natsproekt-1857962892.html
липецк
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604218_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_76f43f9dd8994cb0d71f994b799ba2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецк, калуга
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Калуга

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Липецке до конца 2026 года

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс с водными аттракционами "Липецкие термы" появится в городе Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения о запуске проекта с генеральным директором ООО ""Компания Донатор" Еленой Глобиной.
По его словам, ФОК построят в Молодёжном парке. Объём инвестиций составит более 500 миллионов рублей. Будет создано свыше 100 рабочих мест. Планируется, что комплекс начнет свою работу до конца 2026 года.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В липецком селе по нацпроекту модернизируют систему водоснабжения
10:56
Артамонов отметил, что на территории комплекса будут работать 15 бань и саун, четыре бассейна, три из которых круглогодичные, водные аттракционы, джакузи, детская зона и кафе. Пропускная способность посетителей в будни составит 1,2 тысячи человек, в выходные – 2,5 тысячи человек.
"Очень интересный проект – в регионе таких пока нет. Надеюсь, понравится и липчанам, и гостям города. Инвестор хорошо себя зарекомендовал – уже построил такой комплекс в Калуге. Рассчитываем, что так же хорошо выполнит свои обязательства и в Липецке", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала