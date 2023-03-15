https://ria.ru/20230315/lipetsk-1857964877.html

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Липецке до конца 2026 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Липецке до конца 2026 года - РИА Новости, 15.03.2023

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Липецке до конца 2026 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс с водными аттракционами "Липецкие термы" появится в городе Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:01

2023-03-15T11:01

2023-03-15T11:01

липецкая область

игорь артамонов

липецк

калуга

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ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс с водными аттракционами "Липецкие термы" появится в городе Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения о запуске проекта с генеральным директором ООО ""Компания Донатор" Еленой Глобиной.По его словам, ФОК построят в Молодёжном парке. Объём инвестиций составит более 500 миллионов рублей. Будет создано свыше 100 рабочих мест. Планируется, что комплекс начнет свою работу до конца 2026 года.Артамонов отметил, что на территории комплекса будут работать 15 бань и саун, четыре бассейна, три из которых круглогодичные, водные аттракционы, джакузи, детская зона и кафе. Пропускная способность посетителей в будни составит 1,2 тысячи человек, в выходные – 2,5 тысячи человек."Очень интересный проект – в регионе таких пока нет. Надеюсь, понравится и липчанам, и гостям города. Инвестор хорошо себя зарекомендовал – уже построил такой комплекс в Калуге. Рассчитываем, что так же хорошо выполнит свои обязательства и в Липецке", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230315/natsproekt-1857962892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, калуга