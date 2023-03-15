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Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам
Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам - РИА Новости, 15.03.2023
Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам
Преподаватели биологии из Московской области смогут пройти бесплатные курсы по подготовке учеников к олимпиадам в рамках программы "Олимпиадная подготовка по... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:05
2023-03-15T17:05
2023-03-15T17:05
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Преподаватели биологии из Московской области смогут пройти бесплатные курсы по подготовке учеников к олимпиадам в рамках программы "Олимпиадная подготовка по биологии". Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на министерство образования региона.Программу, проведение которой запланировано с 3 по 9 апреля в гимназии имени Примакова, подготовил образовательный центр "Взлет".Учителей познакомят с особенностями преподавания углубленной и олимпиадной биологии и подскажут, как эффективно подготовить учеников.Зарегистрироваться для участия можно в рамках конкурсного отбора до 18:00 24 марта по ссылке.
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