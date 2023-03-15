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Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам - РИА Новости, 15.03.2023
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Новости Подмосковья
 
17:05 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/kursy-1858091038.html
Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам
Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам - РИА Новости, 15.03.2023
Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам
Преподаватели биологии из Московской области смогут пройти бесплатные курсы по подготовке учеников к олимпиадам в рамках программы "Олимпиадная подготовка по... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:05
2023-03-15T17:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Преподаватели биологии из Московской области смогут пройти бесплатные курсы по подготовке учеников к олимпиадам в рамках программы "Олимпиадная подготовка по биологии". Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на министерство образования региона.Программу, проведение которой запланировано с 3 по 9 апреля в гимназии имени Примакова, подготовил образовательный центр "Взлет".Учителей познакомят с особенностями преподавания углубленной и олимпиадной биологии и подскажут, как эффективно подготовить учеников.Зарегистрироваться для участия можно в рамках конкурсного отбора до 18:00 24 марта по ссылке.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам

© РИА Новости / Сергей ПятаковМикроскоп в учебном кабинете
Микроскоп в учебном кабинете - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Преподаватели биологии из Московской области смогут пройти бесплатные курсы по подготовке учеников к олимпиадам в рамках программы "Олимпиадная подготовка по биологии". Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на министерство образования региона.
Программу, проведение которой запланировано с 3 по 9 апреля в гимназии имени Примакова, подготовил образовательный центр "Взлет".
Учителей познакомят с особенностями преподавания углубленной и олимпиадной биологии и подскажут, как эффективно подготовить учеников.
Зарегистрироваться для участия можно в рамках конкурсного отбора до 18:00 24 марта по ссылке.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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