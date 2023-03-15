https://ria.ru/20230315/kursy-1858091038.html

Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам

Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам - РИА Новости, 15.03.2023

Учителя биологии пройдут курсы по подготовке учеников к олимпиадам

Преподаватели биологии из Московской области смогут пройти бесплатные курсы по подготовке учеников к олимпиадам в рамках программы "Олимпиадная подготовка по... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:05

2023-03-15T17:05

2023-03-15T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Преподаватели биологии из Московской области смогут пройти бесплатные курсы по подготовке учеников к олимпиадам в рамках программы "Олимпиадная подготовка по биологии". Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на министерство образования региона.Программу, проведение которой запланировано с 3 по 9 апреля в гимназии имени Примакова, подготовил образовательный центр "Взлет".Учителей познакомят с особенностями преподавания углубленной и олимпиадной биологии и подскажут, как эффективно подготовить учеников.Зарегистрироваться для участия можно в рамках конкурсного отбора до 18:00 24 марта по ссылке.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)