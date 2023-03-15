https://ria.ru/20230315/kupyansk-1857929160.html
Насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск, заявил Марочко
Насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск, заявил Марочко - РИА Новости, 15.03.2023
Насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск, заявил Марочко
Принудительно мобилизованных в армию украинцев свозят в район города Купянск Харьковской области, зачастую эти мужчины находятся в наручниках и к ним... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:09
2023-03-15T08:09
2023-03-15T08:09
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
украина
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Принудительно мобилизованных в армию украинцев свозят в район города Купянск Харьковской области, зачастую эти мужчины находятся в наручниках и к ним применяется насилие, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины. Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа" - сообщил Марочко. Он отметил, что многие мужчины прибывают в домашней одежде либо одеты не по сезону. В обратном направлении киевские силовики вывозят людей уже одетых в военную форму украинского образца. Ранее Марочко сообщал, что на купянском направлении Киев переукомплектовывает свои подразделения военнослужащими без боевого опыта и обучения. Данный шаг, по его оценке, обусловлен большими потерями личного состава.
https://ria.ru/20230313/shtraf-1857539087.html
https://ria.ru/20230311/vsu-1857180994.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
Насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск, заявил Марочко
Марочко: насильно мобилизованных украинцев под конвоем в наручниках свозят под Купянск