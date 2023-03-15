https://ria.ru/20230315/kudryavtseva-1858101142.html
На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир
На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир - РИА Новости, 15.03.2023
На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир
Шоу Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ "Секрет на миллион" ушло в запланированный отпуск. Оно вернется в эфир в мае с новыми "звездными секретами", сообщили РИА РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:38
2023-03-15T17:38
2023-03-15T17:38
шоубиз
лера кудрявцева
нтв (телеканал)
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Шоу Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ "Секрет на миллион" ушло в запланированный отпуск. Оно вернется в эфир в мае с новыми "звездными секретами", сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что шоу Кудрявцевой пропало из эфирной сетки. "Ежегодно шоу уходит в запланированный отпуск, в этом году оно ушло раньше, но и вернется в эфир НТВ с новыми звездными секретами уже в мае, а не в сентябре, как это было в предыдущие годы", — говорится в ответе на запрос. Отмечается, что за семь лет на НТВ вышло 247 программ "Секрета на миллион". В студию к Кудрявцевой пришли 244 героя: кто-то приходил парами, кто-то – целыми семьями.
https://ria.ru/20230315/kudryavtseva-1858039033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лера кудрявцева, нтв (телеканал), шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Лера Кудрявцева, НТВ (телеканал), Шоу-бизнес, Знаменитости
На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир
В пресс-службе НТВ сказали, когда шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" вернется в эфир
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Шоу Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ "Секрет на миллион" ушло в запланированный отпуск. Оно вернется в эфир в мае с новыми "звездными секретами", сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что шоу Кудрявцевой пропало из эфирной сетки.
"Ежегодно шоу уходит в запланированный отпуск, в этом году оно ушло раньше, но и вернется в эфир НТВ с новыми звездными секретами уже в мае, а не в сентябре, как это было в предыдущие годы", — говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что за семь лет на НТВ вышло 247 программ "Секрета на миллион". В студию к Кудрявцевой пришли 244 героя: кто-то приходил парами, кто-то – целыми семьями.
Лера Кудрявцева ответила на слухи о закрытии "Секрета на миллион" на НТВ