https://ria.ru/20230315/kudryavtseva-1858101142.html

На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир

На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир - РИА Новости, 15.03.2023

На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир

Шоу Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ "Секрет на миллион" ушло в запланированный отпуск. Оно вернется в эфир в мае с новыми "звездными секретами", сообщили РИА РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:38

2023-03-15T17:38

2023-03-15T17:38

шоубиз

лера кудрявцева

нтв (телеканал)

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Шоу Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ "Секрет на миллион" ушло в запланированный отпуск. Оно вернется в эфир в мае с новыми "звездными секретами", сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что шоу Кудрявцевой пропало из эфирной сетки. "Ежегодно шоу уходит в запланированный отпуск, в этом году оно ушло раньше, но и вернется в эфир НТВ с новыми звездными секретами уже в мае, а не в сентябре, как это было в предыдущие годы", — говорится в ответе на запрос. Отмечается, что за семь лет на НТВ вышло 247 программ "Секрета на миллион". В студию к Кудрявцевой пришли 244 героя: кто-то приходил парами, кто-то – целыми семьями.

https://ria.ru/20230315/kudryavtseva-1858039033.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

лера кудрявцева, нтв (телеканал), шоу-бизнес, знаменитости