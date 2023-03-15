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На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир - РИА Новости, 15.03.2023
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Шоубиз
 
17:38 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/kudryavtseva-1858101142.html
На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир
На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир - РИА Новости, 15.03.2023
На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир
Шоу Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ "Секрет на миллион" ушло в запланированный отпуск. Оно вернется в эфир в мае с новыми "звездными секретами", сообщили РИА РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:38
2023-03-15T17:38
шоубиз
лера кудрявцева
нтв (телеканал)
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Шоу Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ "Секрет на миллион" ушло в запланированный отпуск. Оно вернется в эфир в мае с новыми "звездными секретами", сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что шоу Кудрявцевой пропало из эфирной сетки. "Ежегодно шоу уходит в запланированный отпуск, в этом году оно ушло раньше, но и вернется в эфир НТВ с новыми звездными секретами уже в мае, а не в сентябре, как это было в предыдущие годы", — говорится в ответе на запрос. Отмечается, что за семь лет на НТВ вышло 247 программ "Секрета на миллион". В студию к Кудрявцевой пришли 244 героя: кто-то приходил парами, кто-то – целыми семьями.
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лера кудрявцева, нтв (телеканал), шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Лера Кудрявцева, НТВ (телеканал), Шоу-бизнес, Знаменитости
На НТВ рассказали, когда "Секрет на миллион" вернется в эфир

В пресс-службе НТВ сказали, когда шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" вернется в эфир

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ 2017" в номинации "Вечерний прайм"
Телеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ 2017 в номинации Вечерний прайм - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Шоу Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ "Секрет на миллион" ушло в запланированный отпуск. Оно вернется в эфир в мае с новыми "звездными секретами", сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что шоу Кудрявцевой пропало из эфирной сетки.
"Ежегодно шоу уходит в запланированный отпуск, в этом году оно ушло раньше, но и вернется в эфир НТВ с новыми звездными секретами уже в мае, а не в сентябре, как это было в предыдущие годы", — говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что за семь лет на НТВ вышло 247 программ "Секрета на миллион". В студию к Кудрявцевой пришли 244 героя: кто-то приходил парами, кто-то – целыми семьями.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Лера Кудрявцева ответила на слухи о закрытии "Секрета на миллион" на НТВ
Вчера, 15:02
 
ШоубизЛера КудрявцеваНТВ (телеканал)Шоу-бизнесЗнаменитости
 
 
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