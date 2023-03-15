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МСП Банк выдал кредит на развитие аптечной сети в Ингушетии - РИА Новости, 15.03.2023
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12:54 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/kredit-1858005327.html
МСП Банк выдал кредит на развитие аптечной сети в Ингушетии
МСП Банк выдал кредит на развитие аптечной сети в Ингушетии - РИА Новости, 15.03.2023
МСП Банк выдал кредит на развитие аптечной сети в Ингушетии
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках работы по повышению доступности финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:54
2023-03-15T12:54
мсп банк
республика ингушетия
новости компаний - экономика
корпорация мсп
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках работы по повышению доступности финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа предоставил финансирование на развитие аптечной сети в Республике Ингушетия, сообщает пресс-служба банка.Компания "Водный мир", владеющая сетью аптек в регионе, получила в МСП Банке кредит без обеспечения на сумму 10 миллионов рублей на срок 36 месяцев. Средства были предоставлены по льготной ставке в рамках кредитного продукта "Экспресс-поддержка" по совместной Программе стимулирования кредитования (ПСК) Корпорации МСП и Банка России.Отмечается, что кредит будет направлен компанией на развитие розничной торговли лекарственными средствами в регионе. В частности, планируется открытие двух новых торговых точек в Магасе и Назрани.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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мсп банк, республика ингушетия, новости компаний - экономика, корпорация мсп
МСП Банк, Республика Ингушетия, Новости компаний - Экономика, Корпорация МСП

МСП Банк выдал кредит на развитие аптечной сети в Ингушетии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках работы по повышению доступности финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа предоставил финансирование на развитие аптечной сети в Республике Ингушетия, сообщает пресс-служба банка.
Компания "Водный мир", владеющая сетью аптек в регионе, получила в МСП Банке кредит без обеспечения на сумму 10 миллионов рублей на срок 36 месяцев. Средства были предоставлены по льготной ставке в рамках кредитного продукта "Экспресс-поддержка" по совместной Программе стимулирования кредитования (ПСК) Корпорации МСП и Банка России.
Отмечается, что кредит будет направлен компанией на развитие розничной торговли лекарственными средствами в регионе. В частности, планируется открытие двух новых торговых точек в Магасе и Назрани.
«
"Наш кредитный продукт "Экспресс-поддержка" сочетает скорость принятия решения о выдаче и доступную кредитную ставку. Мы работаем над оптимизацией процессов, которые ускорят получение кредита. К примеру, теперь ИП могут получить предварительное одобрение прямо на сайте банка, а все необходимые данные подтянутся автоматически из Госуслуг", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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