https://ria.ru/20230315/kredit-1858005327.html

МСП Банк выдал кредит на развитие аптечной сети в Ингушетии

МСП Банк выдал кредит на развитие аптечной сети в Ингушетии - РИА Новости, 15.03.2023

МСП Банк выдал кредит на развитие аптечной сети в Ингушетии

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках работы по повышению доступности финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:54

2023-03-15T12:54

2023-03-15T12:54

мсп банк

республика ингушетия

новости компаний - экономика

корпорация мсп

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках работы по повышению доступности финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа предоставил финансирование на развитие аптечной сети в Республике Ингушетия, сообщает пресс-служба банка.Компания "Водный мир", владеющая сетью аптек в регионе, получила в МСП Банке кредит без обеспечения на сумму 10 миллионов рублей на срок 36 месяцев. Средства были предоставлены по льготной ставке в рамках кредитного продукта "Экспресс-поддержка" по совместной Программе стимулирования кредитования (ПСК) Корпорации МСП и Банка России.Отмечается, что кредит будет направлен компанией на развитие розничной торговли лекарственными средствами в регионе. В частности, планируется открытие двух новых торговых точек в Магасе и Назрани.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

мсп банк, республика ингушетия, новости компаний - экономика, корпорация мсп