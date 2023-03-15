https://ria.ru/20230315/konflikt-1858039353.html

Белый дом заявил, что не хочет конфликта между Россией и США

Белый дом заявил, что не хочет конфликта между Россией и США - РИА Новости, 15.03.2023

Белый дом заявил, что не хочет конфликта между Россией и США

В Вашингтоне меньше всего бы хотели эскалации ситуации на Украине в конфликт между США и Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:38

2023-03-15T14:38

2023-03-15T15:01

россия

украина

сша

в мире

джон кирби

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Вашингтоне меньше всего бы хотели эскалации ситуации на Украине в конфликт между США и Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби на фоне инцидента с американским беспилотником над Черным морем."То, чего мы меньше всего хотим, очевидно, меньше всего кто-либо бы хотел, - это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединенными Штатами и Россией", - сказал Кирби телеканалу CNN.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858002123.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, сша, в мире, джон кирби