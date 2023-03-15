https://ria.ru/20230315/konflikt-1858039353.html
Белый дом заявил, что не хочет конфликта между Россией и США
Белый дом заявил, что не хочет конфликта между Россией и США - РИА Новости, 15.03.2023
Белый дом заявил, что не хочет конфликта между Россией и США
В Вашингтоне меньше всего бы хотели эскалации ситуации на Украине в конфликт между США и Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:38
2023-03-15T14:38
2023-03-15T15:01
россия
украина
сша
в мире
джон кирби
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Вашингтоне меньше всего бы хотели эскалации ситуации на Украине в конфликт между США и Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби на фоне инцидента с американским беспилотником над Черным морем."То, чего мы меньше всего хотим, очевидно, меньше всего кто-либо бы хотел, - это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединенными Штатами и Россией", - сказал Кирби телеканалу CNN.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858002123.html
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РИА Новости
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россия, украина, сша, в мире, джон кирби
Россия, Украина, США, В мире, Джон Кирби
Белый дом заявил, что не хочет конфликта между Россией и США
Белый дом: Вашингтон не хочет превращения ситуации на Украине в конфликт России и США
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
В Вашингтоне меньше всего бы хотели эскалации ситуации на Украине в конфликт между США и Россией, заявил
координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби на фоне инцидента с американским беспилотником над Черным морем.
"То, чего мы меньше всего хотим, очевидно, меньше всего кто-либо бы хотел, - это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединенными Штатами и Россией", - сказал Кирби телеканалу CNN.
Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ